Voici la première mise à jour de sécurité urgente d’Apple pour l’iPhone, l’iPad et le Mac

Apple a récemment commencé à diffuser sa première mise à jour de sécurité urgente pour l’iPhone, l’iPad et le MacBook. Cette nouvelle mise à jour est censée apporter des améliorations critiques en matière de sécurité sans avoir à attendre une mise à jour majeure du système d’exploitation.

La dernière mise à jour Mise à jour de sécurité urgente est disponible pour les utilisateurs d’iOS 16.4.1, d’iPad OS 16.4.1 et de macOS 13.3.1. Elle vise à renforcer la sécurité des appareils Apple, à atténuer les vulnérabilités et à fournir des corrections de bugs, entre deux mises à jour importantes. Comme l’indique la page d’assistance d’Apple, ces mises à jour apportent d’importantes améliorations en matière de sécurité, destinées à rationaliser l’expérience de vos appareils Apple, tandis que l’entreprise prépare des mises à jour majeures de son système d’exploitation (iOS 17 à venir le mois prochain).

Les mises à jour de ce type amélioreront la sécurité des applications iOS natives telles que Safari, la pile de frameworks WebKit et les bibliothèques système critiques. Votre appareil installera la mise à jour automatiquement. Dans certains cas, il peut être nécessaire de le redémarrer.

En outre, une lettre apparaîtra après la version du logiciel pour indiquer que la mise à jour de sécurité urgente a été installée avec succès. Dans ce cas, il s’agira de « a » puisqu’il s’agit de la première mise à jour.

Cependant, dès que la mise à jour de sécurité urgente a été mise en ligne il y a quelques heures, de nombreux utilisateurs d’iPhone se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur angoisse lorsque la mise à jour ne s’est apparemment pas installée sur leurs appareils.

Cette petite mise à jour (85 Mo) a bombardé les utilisateurs d’iPhone du message d’erreur « Unable to Verify Security Response » (Impossible de vérifier la réponse de sécurité). Cependant, après un certain temps, le problème a été automatiquement résolu et tous les iPhone éligibles ont pu télécharger et installer la mise à jour de sécurité urgente sans aucun problème.

Avez-vous rencontré des problèmes lors de l’installation de cette mise à jour de sécurité ?