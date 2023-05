Meta organise son prochain salon du jeu VR en juin

Le show, qui commence par un préambule, sera diffusé en direct le 1er juin à 18 h 45, heure de Paris. Cette date précède légèrement les autres événements saisonniers consacrés aux jeux, notamment le Summer Game Fest (8 juin), la présentation Starfield de Xbox (11 juin) et Ubisoft Forward (12 juin). Les utilisateurs peuvent suivre l’événement sur Twitch, YouTube, Facebook et Meta Horizon Worlds.

Meta promet « des annonces de nouveaux jeux, des avant-premières de gameplay, des mises à jour de jeux existants et bien plus encore » au cours de l’événement. Il n’évoque pas de jeu en particulier, bien qu’un casque apparaisse en arrière-plan de la bande-annonce. Meta pourrait révéler ou présenter plusieurs jeux. Oculus Publishing a annoncé lors de la GDC en mars dernier qu’elle avait 150 jeux en développement actif.

Il s’agit de la troisième édition du Quest Gaming Showcase de Meta. L’événement de 2022, qui s’est déroulé en avril, a présenté des jeux très intéressants, notamment Resident Evil 4, Among Us VR et un nouvel add-on pour Beat Saber. Espérons que Meta ait de bonnes choses en réserve pour cet événement, bien que certains fans de réalité virtuelle puissent être mécontents que l’entreprise mette fin au Echo VR, qui a été largement plébiscité.