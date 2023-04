Le PC de jeu portable ROG Ally de ASUS sera lancé le 11 mai

Le ASUS ROG Ally est un PC de jeu portable qui fait beaucoup parler de lui depuis son annonce au début du mois. Alimenté par les nouveaux processeurs AMD de la série Z1, il est censé offrir jusqu’à deux fois plus de performances que le Steam Deck de Valve, tout en prenant en charge la plupart des jeux Windows (puisqu’il sera livré avec Windows plutôt qu’avec un système d’exploitation basé sur Linux comme SteamOS).

Mais, il reste à voir si le ROG Ally offrira le même rapport qualité-prix que le Steam Deck, car ASUS n’a pas encore révélé le prix qu’il coûtera. Cependant, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour obtenir des réponses : AMD indique que ASUS lancera officiellement le ROG Ally le 11 mai, date à laquelle nous en saurons plus sur le prix, les options de configuration et la disponibilité.

The wait is almost over! 👏

We are thrilled to announce that we will be unveiling our the ROG Ally’s specifications, availability and pricing on May 11 at 10AM ET.

Save the date & tune in live on ROG’s YouTube & Twitch!

👉 https://t.co/ieUwK598k7#ROG #ROGALLY pic.twitter.com/541ZL05D8H

— ROG Global (@ASUS_ROG) April 25, 2023