Un informateur transmet des rumeurs sur les fonctionnalités d’iOS 17

Le 5 juin sera le premier jour de la WWDC 2023 d’Apple et nous devrions voir un aperçu d’iOS 17 à cette occasion. On s’attendait à l’origine à ce qu’il ne s’agisse que d’une mise à jour destinée à corriger des bugs et à améliorer les performances, mais il y a environ deux semaines, une courte liste de fonctionnalités nouvelles et améliorées a été mentionnée par un informateur.

Tout d’abord, de nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles pour le système de notifications Dynamic Island, qui devrait équiper les quatre modèles d’iPhone 15 dans le courant de l’année.

En outre, des changements majeurs sont attendus pour le Centre de contrôle, qui offre aux utilisateurs d’iOS un accès rapide et des raccourcis vers certaines commandes en glissant du haut vers le bas le long du côté droit de l’écran. La mise à jour iOS 17 devrait apporter des modifications à l’interface utilisateur et à la personnalisation du centre de contrôle. De nouveaux « widgets actifs » devraient également faire partie d’iOS 17. Ces widgets comprendront des curseurs, des boutons et d’autres éléments permettant à l’utilisateur d’interagir avec ces widgets.

Des changements devraient également être apportés à l’application Localiser, qui aide les utilisateurs à retrouver des appareils disparus ou volés et à traquer les AirTags. L’application Wallet sera également rafraîchie dans iOS 17. Enfin, selon une nouvelle rumeur, Apple inclurait une nouvelle application de journalisme dans iOS 17.

Aujourd’hui, un article publié sur le réseau social chinois Weibo par un informateur relayé par 9to5Mac prétend révéler d’autres nouvelles fonctionnalités à venir dans iOS 17, dont une qui permettra aux utilisateurs de voir les paroles d’Apple Music à partir de l’écran de verrouillage. En parlant d’Apple Music, nous pourrions voir dans iOS 17 un changement dans l’interface utilisateur de l’application qui remplace le texte par davantage de graphiques (probablement liés à la chanson en cours de lecture).

Des nouveautés pour l’écran de verrouillage et la lampe de poche

Dans iOS 17, nous pourrions voir une modification de la lampe de poche de l’iPhone qui remplacerait les trois réglages de luminosité proposés aux utilisateurs par un système « sans palier » qui permettrait aux utilisateurs de régler la luminosité de la lampe de poche de l’iPhone à un niveau plus précis. Une autre fonctionnalité devrait permettre à ceux qui créent un design d’écran de verrouillage personnalisé de le partager avec d’autres, comme c’est le cas pour les designs des cadrans de l’Apple Watch.

En ce qui concerne l’écran de verrouillage, il y aura plus d’options de personnalisation disponibles pour les polices, les fonds d’écran emoji et « d’autres fonctions ». L’organisation de la bibliothèque d’applications devrait être améliorée dans iOS 17, avec notamment des catégories personnalisées.

Nous devrions en savoir beaucoup plus sur iOS 17 le 5 juin, alors réservez votre date.