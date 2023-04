ASUS prépare un concurrent de la Steam Deck, la ROG Ally

Au cours du week-end, ASUS a publié une vidéo présentant un PC de jeu portable appelé ROG Ally. Malheureusement, comme cette vidéo a été publiée le jour du poisson d’avril, elle a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles le produit était une blague — ce que le responsable de la gestion des produits d’Asus Republic of Gamers (ROG) a semblé confirmer dans un message sur LinkedIn.

Mais, il s’avère que la ASUS ROG Ally est bien réelle. ASUS a commencé à envoyer du matériel de pré-version à des testeurs, et le YouTubeur Dave2D a publié une vidéo de prise en main avec quelques détails supplémentaires sur le futur appareil. Voici donc ce que nous savons sur la ROG Ally à ce jour.

Le ROG Ally dispose d’un écran IPS LCD de 7 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 500 nits.

En d’autres termes, la résolution de l’écran est supérieure à celle de la Steam Deck, tout en supportant des taux de rafraîchissement plus élevés. Et son processeur a la puissance nécessaire pour atteindre ces taux. Bien que les deux appareils aient un écran de 7 pouces, le format 16:9 de la ROG Ally signifie que vous pourrez probablement jouer à plus de jeux sans voir de barres noires en haut et en bas de l’écran.

ASUS indique que, comme Valve, elle s’est associée à AMD pour développer un processeur personnalisé. Mais alors que la Steam Deck dispose d’une puce personnalisée qui combine des cœurs de CPU Zen 2 avec des graphiques RDNA 2, la puce de la ROG Ally dispose de cœurs de CPU Zen 4 et de graphiques RDNA 3. En d’autres termes, elle utilise une architecture analogue à la série Ryzen 7040 d’AMD pour offrir, selon ASUS, des performances environ deux fois supérieures à celles de la Steam Deck.

Dave2D précise que la version qu’il a testée était un premier échantillon d’ingénierie, c’est pourquoi il n’a pas pu parler de détails spécifiques comme la capacité de la batterie, l’autonomie ou le nombre de cœurs de processeur des fréquences.

Une console très silencieuse

Malgré un processeur plus performant, Dave2D affirme que la ROG Ally est plus silencieuse que le Steam Deck. Il y a bien deux ventilateurs à l’intérieur du boîtier pour aider à refroidir le système. Mais ils génèrent beaucoup moins de bruit (environ 20 dB contre 37 dB pour la Steam Deck, selon Dave2D). Vous avez donc beaucoup moins de chances de les entendre.

Sous le capot, la ROG Ally dispose d’un SSD M.2 2230 remplaçable par l’utilisateur. Sur le dessus de l’appareil ASUS, vous trouverez une prise casque, un lecteur de carte microSD, un capteur d’empreintes digitales et un port de connexion Asus ROG XG qui peut être utilisé pour relier l’ordinateur de poche à un GPU externe ROG XG Mobile. Développé à l’origine pour les ordinateurs portables et les tablettes de jeu de la société, le XG Mobile est disponible avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 4090, permettant des jeux de haute performance lorsque votre appareil mobile est connecté.

Une partie du connecteur du XG Mobile est un port USB-C, qui est le seul port USB de l’ordinateur de poche. C’est donc aussi ce que vous utiliserez pour charger la ROG Ally ou connecter d’autres périphériques filaires.

Windows préchargé



Une autre chose qui rend la ROG Ally différente de l’ordinateur de poche de Valve est que la Steam Deck est livrée avec le SteamOS basé sur Linux, tandis que la ROG Ally est livrée avec Windows préinstallé. Cela signifie qu’il est compatible avec davantage de jeux PC dès sa sortie de l’emballage. Mais cela signifie également qu’au lieu d’un système d’exploitation complet conçu pour jouer sur un petit écran, vous avez essentiellement un système d’exploitation de bureau avec une version personnalisée de l’application ROG Armory Crate pour ajuster les paramètres du système et lancer des jeux.

Le Steam Deck de Valve dispose également de deux pavés tactiles pour émuler la saisie à la souris, ce qui n’est pas le cas de la ROG Ally. La Steam Deck est l’un des ordinateurs de poche Windows les plus abordables à ce jour, avec un prix de départ de 399 dollars. ASUS n’a pas annoncé le prix de la ROG Ally, mais il est presque certain qu’il sera plus élevé. Valve peut se permettre de vendre du matériel à un prix inférieur au prix de revient, car l’entreprise gagne de l’argent lorsque les clients achètent des jeux à partir du client Steam. ASUS ne fait que vendre du matériel.

Asus n’a pas non plus précisé quand il serait possible d’acheter la ROG Ally.