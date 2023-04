Apple serait en train de construire un coach de santé IA payant

Apple aurait l’intention de lancer un coach santé doté d’une intelligence artificielle et des outils permettant de suivre l’humeur d’une personne, et l’application Santé pourrait enfin être disponible sur l’iPad. L’entreprise prévoit peut-être d’intensifier ses efforts en matière de santé et de bien-être avec iOS 17 et les versions ultérieures, qui incluent une application de journal et l’intelligence artificielle. Selon le dernier rapport en date, Apple travaillerait sur un service de coaching et un tracker d’humeur.

Mark Gurman a écrit ce mardi sur les ambitions d’Apple en matière de santé. Sous le nom de code « Quartz », le service de coaching aiderait à motiver les gens à faire de l’exercice, à améliorer leurs habitudes de sommeil et d’alimentation, et plus encore en utilisant une Apple Watch.

Il offrirait des suggestions et élaborerait des programmes de coaching adaptés à chaque personne. Dans le cadre de cette initiative, l’application Santé devrait être intégrée à iPadOS 17 afin de séduire les professionnels de la santé qui utilisent l’iPad dans le cadre de leur travail.

Le service de coaching pourrait apparaître en 2024, mais l’application Santé de l’iPad pourrait être lancée sous iPadOS 17. L’effort est mené par de nombreux départements d’Apple, notamment la division des services de l’entreprise, les équipes santé, Siri et l’IA.

En attendant, l’application Santé pourrait s’enrichir d’outils permettant de suivre les émotions et les problèmes oculaires, notamment la myopie, en 2023. Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs humeurs, répondre à des questions quotidiennes et comparer les résultats au fil du temps grâce à la première édition de l’outil de suivi des émotions.

Mais à l’avenir, Apple souhaite que des algorithmes intégrés à l’iPhone déduisent l’humeur d’un utilisateur à partir de son discours, des mots qu’il tape et d’autres informations stockées sur son appareil. Les écouteurs de santé d’Apple, dont on parle depuis longtemps, pourraient également être dotés de fonctions liées à la santé, telles que l’aide à la méditation et l’utilisation d’une version du programme d’entraînement Fitness+.

D’autres fonctionnalités attendues

Apple travaillerait également sur une application de journal pour iOS 17, mais celle-ci ne sera pas axée sur la santé. Elle est plutôt destinée à étendre le service de localisation Localiser. Par exemple, elle pourrait encourager les gens à tenir un journal de leurs déplacements à pied vers leur lieu de travail et à inclure les données de localisation dans l’application.

Dans un avenir plus lointain, Apple espère ajouter des fonctions de santé telles que la surveillance de la tension artérielle et la surveillance non invasive de la glycémie. Ces fonctions aideraient les propriétaires d’Apple Watch à mieux comprendre leur état de santé.

Le prochain casque de réalité mixte de l’entreprise devrait développer les efforts actuels de l’entreprise en matière de santé, car il inclurait une fonction permettant aux utilisateurs de méditer tout en portant l’appareil. Apple devrait dévoiler le casque lors de la conférence WWDC.