Le Pixel 8 Pro pourrait être doté d’un grand capteur photo

Comme chaque année, les fuites autour des nouveaux appareils Google Pixel s’intensifient à mesure que l’on se rapproche de la date de l’événement Google I/O, qui devrait avoir lieu le 10 mai prochain. Cependant, un appareil Pixel qui, selon les rumeurs, ne sera pas annoncé lors de l’I/O, mais sur lequel nous recevons toujours une quantité régulière d’informations, est le Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

La dernière fuite en date arrive d’un tweet de Ice Universe, dont le dernier rapport affirme que le futur Pixel 8 Pro de Google devrait être doté d’un capteur photo fabriqué par Samsung qui, si les rumeurs se confirment, sera le plus grand capteur jamais vu sur un appareil Pixel.

Pixel 8 Pro may also use Samsung GN2 1/1.12 “ — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

Le nouveau capteur devrait constituer une amélioration significative par rapport aux caméras Pixel de la génération actuelle, qui offrent déjà une qualité d’image parmi les meilleures du marché.

Le nouveau capteur devrait être proche d’un capteur de 1 pouce (1/1,12 pouce plus précisément), ce qui est nettement plus grand que l’actuel capteur de 1/1,31 pouce que l’on trouve dans le Pixel 7 Pro. Ce capteur plus grand devrait permettre de capturer davantage de lumière, ce qui se traduira par de meilleures performances en basse lumière et une plage dynamique améliorée. Pensez au capteur ISOCELL GN2 de Samsung, vieux de deux ans, qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Aucun autre détail n’a été fourni concernant cette fuite, à l’exception du modèle de capteur. Cependant, cela a été suffisant pour susciter l’intérêt de nombreux amateurs de photographie sur smartphone qui sont déjà à la recherche de ce capteur photo de niveau supérieur.

De réelles attentes

Si le Pixel 8 Pro est livré avec ce capteur plus avancé, cela ouvre-t-il la possibilité d’un mode Pro dans l’application Google Appareil photo ? Ou bien Google continuera-t-il à s’appuyer sur ses prouesses en matière de photographie computationnelle, mais utilisera-t-il ce capteur plus grand pour les améliorer ?

Autant de questions qui nous viennent à l’esprit et auxquelles nous n’aurons probablement pas de réponse avant la conférence Google I/O dans quelques semaines. Jusqu’à présent, les fuites ont révélé que la série Pixel 8 pourrait être dotée de coins arrondis et de bords plus fins que la série Pixel 7, ainsi que d’un écran assez standard de 6,7 pouces sur le Pixel 8 Pro, mais d’un écran nettement plus petit de 6,2 pouces sur la variante non-professionnelle. Reste à voir s’il y aura d’autres surprises agréables entourant la série Pixel 8 d’ici là.