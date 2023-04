Apple préparerait des iMac OLED de plus grande taille

Ces dernières années, Apple a fait preuve de timidité en ce qui concerne l’iMac. Bien sûr, il y a l’iMac de 24 pouces doté d’une puce Apple M1, mais il a continué à faire comme si le bien-aimé iMac de 27 pouces n’avait jamais existé.

Une nouvelle rumeur redonne un peu d’optimisme à ceux qui espèrent qu’Apple reviendra un jour sur une version plus grande et plus puissante de l’iMac. Cette rumeur n’émane pas de l’une des fuites habituelles, tels que Ross Young ou Mark Gurman, et doit donc être considérée avec une bonne dose de scepticisme.

La rumeur, qui émane d’un analyste d’écrans d’Omdia, indique que des iMac OLED de plus grande taille sont effectivement en préparation. Rien que pour cela, c’est passionnant. À l’époque, l’iMac était réputé pour avoir un écran de pointe à très haute résolution. Mais depuis la naissance du Mini-LED et de l’OLED, les iMac ont complètement raté le coche, l’attention d’Apple se portant sur les écrans externes et les MacBook Pro.

L’iMac 24 pouces est plutôt un Mac d’entrée de gamme. En termes de performances et d’affichage, ce n’est donc pas la machine haut de gamme que beaucoup attendaient. Un iMac OLED, qui s’inscrit dans le cadre d’une transition depuis longtemps annoncée du Mini-LED à l’OLED pour l’ensemble de la gamme Apple, apporterait enfin une amélioration substantielle à la qualité de l’écran de l’iMac, qui stagne depuis près d’une décennie à ce jour.

Et ce n’est pas seulement de la qualité de l’écran dont il est question. Il s’agit également de la taille et, par extension, des performances. Le rapport indique que nous n’aurons pas seulement un iMac de 32 pouces, mais aussi un modèle de 27 pouces et de 42 pouces. Le calendrier du passage à l’OLED correspond aux précédents rapports, qui prévoyaient 2027 comme année où ce grand changement se produirait. Mais ce qui est encore plus excitant, c’est que le calendrier indique également qu’un iMac de 32 pouces doté d’une dalle Mini-LED sera disponible dans le courant de l’année. C’est une proposition passionnante.

Une réelle attente

Un iMac plus grand, surtout s’il est équipé d’un écran Mini-LED haut de gamme, peut également offrir des performances nettement supérieures, du moins en théorie. Si Apple pouvait intégrer une configuration M2 ou M3 avec plus de cœurs de GPU dans un iMac de plus grand format, ce serait de l’or en barre. Ce serait le retour de l’iMac de 27 pouces au sens propre du terme — et l’achèvement de la véritable transition vers l’Apple Silicon (à l’exception du Mac Pro, bien sûr).

Malheureusement, la rumeur d’un iMac ou d’un iMac Pro de 32 pouces dans le courant de l’année ne concorde pas avec d’autres rapports. Apple semble prévoir une mise à niveau de l’iMac de 24 pouces, mais l’introduction d’un iMac plus grand est absente des rapports les plus cohérents. Peut-être que ce ne sera pas cette année, et qui sait — peut-être que le passage à l’OLED en 2027 serait le moment idéal.