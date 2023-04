Qu’est-ce que le sideloading d’applications attendu dans iOS 17 ?

On a récemment appris que la prochaine version majeure d’iOS pourrait inclure la possibilité de charger des applications par sideloading ce que les utilisateurs d’Android peuvent faire depuis un certain temps, mais une pratique qui s’est officiellement heurtée à une forte résistance de la part d’Apple par le passé. Qu’est-ce que le sideloading d’applications et s’agit-il d’une bonne ou d’une mauvaise chose pour les utilisateurs d’iOS ?

Nous avons récemment entendu qu’iOS 17 pourrait enfin permettre aux utilisateurs de charger des applications par sideloading. Cela pourrait permettre aux meilleurs iPhone d’accéder à un choix d’applications bien plus vaste, provenant de sources plus nombreuses que jamais, mais le téléchargement et l’installation sur votre iPhone (ou iPad) d’applications qui n’ont pas été approuvées par Apple comportent des risques.

On va se pencher sur le pourquoi et le comment le sideloading qui pourrait faire son apparition dans la prochaine version d’iOS — avec une éventuelle restriction en Europe.

Qu’est-ce que le sideloading ?

Dans le contexte des smartphones, le sideloading consiste à installer une application (ou app) compatible avec la plateforme de votre appareil (par « plateforme », on entend Android ou, dans le cas présent, iOS), mais qui n’est pas nécessairement disponible, approuvée ou, du moins, contrôlée et maintenue par le magasin d’applications officiel de la plateforme de votre appareil.

Prenons l’exemple d’un smartphone comme le Samsung Galaxy S23 Ultra : il est livré avec deux boutiques d’applications : le Google Play Store (que l’on trouve sur pratiquement tous les smartphones et tablettes Android) et le Galaxy Store de Samsung (que l’on trouve sur pratiquement tous les smartphones et tablettes Samsung Galaxy). Dans les deux cas, les applications téléchargées à partir de l’une ou l’autre de ces sources devraient s’installer sans problème et, hormis les autorisations demandées à l’utilisateur lors de l’installation, ces applications devraient fonctionner sans problème et se mettre à jour automatiquement.

Vous pouvez opter pour le sideloading si vous souhaitez utiliser une ancienne version d’une application disponible qui n’est plus accessible dans la boutique d’applications native de votre appareil, par exemple parce qu’elle ne souffre pas d’une mise à jour mal optimisée ou qu’elle offre une présentation ou des fonctionnalités différentes de celles de la dernière version.

Le sideloading vous permet également d’installer plus facilement des applications qui ne sont pas disponibles dans la zone géographique de votre boutique d’applications, qu’il s’agisse d’applications écrites dans une autre langue ou qui ne sont pas destinées à votre marché.

Sur iOS, nous ne savons pas encore à quoi ressemblera le sideloading d’une application, mais l’expérience la plus proche actuellement disponible pour les utilisateurs d’iPhone est l’installation de versions de développement d’applications à l’aide de l’application officielle TestFlight d’Apple.

Pour les exemples actuels sur Android, les utilisateurs peuvent télécharger une boutique d’applications alternative à celle qui est préinstallée sur leur appareil, avec des offres telles que Huawei AppGallery et Amazon Appstore. Les applications portant l’extension. apk ou .apkx peuvent également être téléchargées directement à partir des sites Web qui les hébergent. Vérifiez simplement la validité et l’authenticité de ce que vous téléchargez avant d’essayer de l’installer.

Sideloading sur iOS ; pourquoi maintenant ?

Par le passé, Apple s’est montrée très ferme quant à sa volonté d’autoriser le sideloading sur iOS. À la mi-octobre 2021, la société a publié un document de 30 pages intitulé « Analyse des menaces liées au sideloading ». Plus tard, en avril de l’année dernière, le PDG Tim Cook est monté sur la scène lors du Sommet mondial de la protection de la vie privée de l’IAPP pour parler des dommages que l’autorisation du sideloading sur iOS pourrait causer, y compris les risques auxquels elle exposerait les utilisateurs.

Dans les deux cas, les protestations d’Apple répondaient à ce qui est devenu la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), appliquée par la Commission européenne et devant entrer en vigueur en 2024.

Malgré le mépris d’Apple pour cette décision, il semblerait que la société soit déjà en train d’apporter des modifications à iOS afin de permettre le sideloading d’applications (parmi d’autres ajustements conformes à la DMA), de la même manière que les rumeurs indiquent que la série iPhone 15 de cette année portera l’USB-C à la place du connecteur Lightning propriétaire d’Apple — un autre changement qui semble être le résultat direct de l’intervention de l’Union européenne.

Quels sont les avantages ?

Selon Andreas Schwab, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs du Parlement européen, si l’on suit le raisonnement de l’UE sur la raison pour laquelle les entreprises « Big Tech » — y compris Apple — sont soumises à la DMA, « les consommateurs auront le choix d’utiliser les services de base des entreprises Big Tech tels que les navigateurs, les moteurs de recherche ou les messageries, et tout cela sans perdre le contrôle de leurs données ».

Surtout, la loi évite toute forme de surréglementation pour les petites entreprises. Les développeurs d’applications se verront offrir de toutes nouvelles opportunités, les petites entreprises auront un meilleur accès aux données utiles à leur activité et le marché de la publicité en ligne deviendra plus équitable.

Plus de choix : ceux qui ont hésité à développer leurs propres applications n’auront plus à tenir compte de l’App Store d’Apple ou des coûts de développement, ce qui signifie qu’un plus grand nombre d’applications tierces verront probablement le jour

Des applications moins chères : Apple prélève 30 %, non seulement sur le prix des applications payantes, mais aussi sur toutes les transactions in-app. C’est en partie pour cette raison que Fornite a été banni de l’App Store (Epic ne voulait pas augmenter ses prix ou perdre de l’argent depuis iOS/iPad OS) et que vous ne pouvez pas renouveler votre abonnement Disney Plus in-app sur votre iPhone. Quant aux applications que vous téléchargez à partir d’autres sources et qui sont payantes ou facilitent les transactions in-app, elles n’auront pas à tenir compte de la réduction de 30 % de leur prix imposée par Apple

Une plus grande personnalisation : De nombreuses applications iOS sont livrées avec des widgets. Davantage d’applications provenant de sources différentes signifient également qu’il est possible de créer davantage de widgets pour mieux personnaliser votre écran d’accueil avec les informations que vous souhaitez garder à portée de main.

Réinstallation d’applications précédemment incompatibles ou interdites : en parlant de Fortnite, le sideloading pourrait permettre aux utilisateurs de réinstaller sur leur appareil des applications qui n’étaient auparavant disponibles que depuis l’App Store, à condition que les développeurs rendent leurs applications disponibles pour le chargement latéral.

Quels sont les inconvénients ?

Bien entendu, s’il est facile de voir les avantages de l’ouverture d’iOS à de nouvelles sources d’applications, les risques et les pièges sont tout aussi visibles. Certains des risques ci-dessous sont exprimés par des citations directes du rapport 2021 d’Apple, mentionné plus haut.