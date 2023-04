Twitter ajoute des badges bleus de certification pour les personnes décédées

I’m paying for a few personally

L’acteur Ron Perlman a eu des mots plus durs pour Musk. « Pour information, je ne suis pas abonné à Twitter Blue et je ne le ferai jamais. Cher Elon : Les gens effrayants font des choses effrayantes. Meilleures salutations, Ron », a-t-il tweeté au cours du week-end.

L’auteur Neil Gaiman, créateur d’œuvres de la culture pop à succès, tels que The Sandman, American Gods et Good Omens, a déploré que Twitter soit devenu un « endroit triste et confus » après avoir lui aussi reçu le badge bleu. « Pour les curieux, je ne suis pas abonné à Twitter Blue », a-t-il tweeté.

En naviguant vers le profil, la coche bleue est bien visible sur la page, et lorsque vous cliquez dessus, Twitter explique que « Ce compte est certifié car il est abonné à Twitter Blue et nous avons vérifié son numéro de téléphone ». Il est facile d’argumenter qu’il peut s’agir d’un représentant ou d’un porte-parole, mais dans le cas de Bourdain, le compte n’a vu aucune activité depuis 2018.

Pour ne rien arranger, les vérifications ont été ajoutées aux comptes de célébrités et de sportifs décédés . Quelques exemples notables sont les comptes de Chadwick Boseman, Kobe Bryant et Anthony Bourdain .