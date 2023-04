Microsoft ne proposerait plus Teams avec Office

Les préoccupations réglementaires de l’UE ont maintenant contraint Microsoft à dissocier Teams d’Office. En effet, Microsoft aurait accepté d’arrêter de regrouper Teams avec sa suite de productivité Office pour éviter une véritable enquête antitrust dans l’UE.

Microsoft a regroupé Teams avec la suite Microsoft Office dans le but d’attirer plus d’utilisateurs sur la plateforme. Il s’agit d’une excellente initiative de la part de Microsoft, mais elle nuit à la qualité de l’expérience utilisateur. Lorsque les utilisateurs téléchargeront la suite Microsoft Office, ils devront acheter Teams pour continuer à travailler.

Avec cette mesure, les entreprises et les particuliers pourront acheter Office sans Teams. Ils auront également la possibilité d’acheter Microsoft Teams avec Office. Cependant, nous ne savons pas exactement comment cela fonctionnera, car l’entreprise est toujours en pourparlers avec les autorités de régulation de l’UE. De plus, nous ne savons pas si l’accord fonctionnera.

Slack, le principal concurrent de Teams, a déposé une plainte antitrust dans l’UE à la mi-2020, alléguant que Microsoft exerçait une concurrence déloyale en regroupant son application avec Office. L’affirmation de Slack semble avoir été étayée, car l’utilisation de Teams a grimpé en flèche lorsque Microsoft a commencé à l’intégrer à Office. Fin 2022, Microsoft cherchait à régler la plainte avant qu’elle ne s’aggrave.

Selon un rapport du Financial Times, Microsoft a apaisé les régulateurs et évité une enquête antitrust complète en acceptant de cesser d’intégrer Teams à Office.

Microsoft a fait la déclaration suivante au FT :

Nous sommes conscients de nos responsabilités dans l’UE en tant que grande entreprise technologique. Nous continuons à coopérer avec la Commission dans le cadre de son enquête et nous sommes ouverts à des solutions pragmatiques qui répondent à ses préoccupations et servent les intérêts des clients.

S’il est bon de voir Microsoft procéder à ce changement, certains soulignent qu’elle ne l’a fait que lorsqu’il le fallait absolument, afin d’éviter les tracasseries réglementaires.

« Une fois de plus, les clients actuels de Microsoft se retrouvent avec plus de questions que de réponses, car le fournisseur de logiciels traditionnels envisagerait des changements simplement pour éviter de nouvelles actions réglementaires », a déclaré Ryan Triplette, directeur exécutif de la Coalition for Fair Software (CFSL), dans une déclaration transmise à WPN. « Tous les regards sont tournés vers Microsoft pour voir ce que l’entreprise fera pour protéger le choix des clients lorsqu’elle dissociera ces deux offres logicielles omniprésentes. Nous avons vu Microsoft utiliser des tactiques restrictives en matière de licences logicielles dans le cloud pour accroître la dépendance des clients à l’égard de ses produits et limiter le choix. Le dégroupage des deux produits n’est pas suffisant pour répondre aux préoccupations légitimes des clients et des autorités de régulation concernant les pratiques restrictives de Microsoft en matière de licences logicielles ».

Quel que soit le motif, il faut espérer que cette décision contribuera à rendre les règles du jeu plus équitables entre Slack et Teams.