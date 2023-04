Arm serait en train de développer ses propres puces pour étendre ses activités

Basée en Angleterre et détenue par la société japonaise SoftBank, Arm est l’entreprise qui conçoit les cœurs des processeurs que l’on trouve dans la plupart des smartphones du monde (environ 95 % d’entre eux). Elle est également responsable des unités de traitement graphique (GPU) de la marque Mali.

Selon le Financial Times, Arm développe ses propres puces. Mais Qualcomm, MediaTek, Samsung et les autres n’ont pas à s’inquiéter. Les puces sont produites pour « aider l’entreprise à montrer ses conceptions et à attirer de nouveaux clients ».

Les personnes qui ont été informées de cette initiative affirment qu’elle vise à attirer davantage de clients et à augmenter les revenus et les bénéfices avant que Arm ne tente de s’introduire sur le marché NASDAQ, ce qui en ferait une société publique aux États-Unis. Vous vous souvenez peut-être que le concepteur de GPU NVIDIA a proposé d’acheter Arm pour 40 milliards de dollars en septembre 2020. L’opération, qui aurait fusionné le plus grand fournisseur de GPU au monde (NVIDIA) avec le troisième plus grand, n’a jamais été réalisée, car il y avait trop de problèmes pour que la plus grande transaction de semi-conducteurs de l’histoire franchisse la ligne d’arrivée.

Arm espère que ses nouveaux prototypes de puces démontreront la puissance de ses conceptions. L’entreprise a déjà construit des puces de test en partenariat avec les deux fonderies les plus modernes du monde, TSMC et Samsung.

Mais, ces nouveaux modèles de puces sont censés être plus avancés que ceux des précédents semi-conducteurs. Il s’avère que le chef de l’équipe d’ingénieurs d’Arm qui développe les prototypes de puces, Kevork Kechichian, a travaillé chez Qualcomm et a dirigé le projet qui a conduit au développement de la puce Snapdragon.

Les clients pourraient avoir peur

Cette nouvelle pourrait rendre certains clients d’Arm, comme Qualcomm et MediaTek, nerveux à l’idée qu’Arm cherche à rivaliser sur le marché des puces. Mais ce serait se tirer une balle dans le pied et Arm affirme qu’elle n’a pas l’intention d’accorder des licences ou de vendre les puces et qu’elle ne fait fabriquer que des prototypes. Ces prototypes de puces seront destinés aux appareils mobiles, aux ordinateurs portables et à d’autres appareils électroniques. Le rapport indique qu’Arm travaille à l’amélioration des performances et de la sécurité de ses conceptions, ce qui aurait des conséquences positives pour les utilisateurs de smartphones.

Le projet a démarré il y a 6 mois et, l’année dernière, 22 clients d’Arm ont représenté 86 % de son activité. La crainte est que si un petit nombre de clients décident de faire défection, une grande partie de l’activité d’Arm pourrait partir avec eux. Et Wall Street préférerait voir une base de clients plus large.