Telegram apporte des dossiers de discussions partageables, des fonds d’écran personnalisés et plus encore.

Telegram apporte des dossiers de discussions partageables, des fonds d'écran personnalisés et plus encore.

Les applications Web lancées dans les groupes peuvent également prendre en charge les fonctions de collaboration et de multijoueur pour les membres. Cette mise à jour offre davantage d’opportunités aux développeurs tiers et aux commerçants sur Telegram, et ce gratuitement.