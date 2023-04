Le futur Pixel 7a pourrait bénéficier de la reconnaissance faciale

by

Le Google Pixel 7a est « certainement » en train de nous arriver lors du prochain sommet des développeurs Google I/O, qui devrait débuter par une keynote diffusée en direct le 10 mai. Même si Google ne passera pas trop de temps à discuter de chaque aspect du smartphone sur scène (et l’annoncera plutôt par communiqué de presse), la médiatisation a déjà dressé un tableau plutôt crédible de ce à quoi ressemblerait le Pixel 7a.

La dernière rumeur en date concerne une fonctionnalité très intéressante qui pourrait faire ses débuts sur un Pixel abordable : le Pixel 7a pourrait embarquer le reconnaissance faciale, à l’instar de la série phare Pixel 7 à cet égard.

Alors que la fonction biométrique pratique est arrivée sur les smartphones de Google en 2019 avec la gamme Pixel 4, elle a connu un hiatus de plusieurs années, sautant à la fois les gammes phares Pixel 5 et Pixel 6. Ce n’est qu’avec la série Pixel 7, fin 2022, que la reconnaissance faciale a fait son retour dans la gamme Pixel.

Le populaire SnoopyTech a partagé sur Twitter une série de rendus à peine lisibles et de captures d’écran de l’interface utilisateur du prochain Pixel 7a, qui nous montrent que la reconnaissance faciale viendrait compléter le capteur d’empreintes digitales sous l’écran, qui devrait également figurer sur la fiche technique en tant que principale méthode de déverrouillage biométrique.

À quoi doit-on s’attendre avec la reconnaissance faciale du Pixel 7a ? Il convient de mentionner que la méthode de reconnaissance faciale de Google, au moins sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, est une étape supérieure au traditionnel déverrouillage basé sur une image 2D. On soupçonne fortement que les derniers smartphones de Google utilisent la technologie à double pixel de la caméra frontale pour faire un modèle semi-3D de votre visage, ce qui améliore la sécurité et la fiabilité de la méthode de déverrouillage biométrique.

Pas encore optimale

Toutefois, cette méthode n’est pas aussi sûre que les solutions de déverrouillage du visage en 3D, comme Face ID par exemple. De plus, la reconnaissance faciale de Google ne peut être utilisée que pour déverrouiller votre smartphone et non pour les paiements en ligne ; vous devrez certainement utiliser votre empreinte digitale pour ces derniers.

Outre la fuite relative à la reconnaissance faciale, celle de SnoopyTech révèle également le design du Pixel 7a, avec ses épais bords et son design Pixel incomparable. Il est bon de rappeler que le smartphone devrait être équipé du chipset Tensor G2, d’un écran full HD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz et, surtout, d’un prix de vente de 499 dollars selon les rumeurs.