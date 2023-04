Certaines applications et fonctionnalités du casque AR/VR d’Apple sont révélées

Dans la newsletter hebdomadaire Power On de Mark Gurman, le sujet principal est le casque de réalité mixte AR/VR Reality Pro d’Apple. Nous devrions en avoir un aperçu le 5 juin, lors du lancement de la WWDC 2023. Alors que le prix de 3 000 dollars annoncé par la rumeur va certainement rebuter de nombreux consommateurs, la semaine dernière, Apple a reçu une bonne nouvelle : un initié anonyme qui a pu tester l’appareil a été « époustouflé » par le casque après avoir été déçu par les tests précédents.

Selon Gurman, Apple n’a pas encore trouvé l’application incontournable qui pourrait stimuler les ventes du casque. Au lieu de cela, Apple réutilise une stratégie qu’elle a essayée pour la première fois avec l’Apple Watch. Apple prévoit d’inclure des applications de différentes catégories en espérant que l’une d’entre elles s’imposera. On devrait voir de nombreux jeux tirant parti des capacités du casque, quelques applications de fitness, et Gurman mentionne une application qui permettra aux utilisateurs de lire des livres en réalité virtuelle.

Le moment est venu d’évoquer la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La VR, ou réalité virtuelle, permet aux utilisateurs de pénétrer dans un environnement qui n’est pas réel, même s’il donne l’impression de l’être. La RA, ou réalité augmentée, place une couche de données générées par ordinateur au-dessus d’un flux réel. Pokemon Go est un exemple de jeu de réalité augmentée et Live View de Google Maps en est un autre exemple.

Apple a tenté la même approche avec l’Apple Watch. Lors de son lancement, la montre n’était pas aussi axée sur les fonctions liées à la santé qu’elle ne l’est aujourd’hui. Lorsque le cardiofréquencemètre a commencé à alerter les utilisateurs sur la nécessité d’obtenir une aide médicale immédiate, l’Apple Watch est devenue un outil de soins de santé qu’Apple a développé en ajoutant d’autres fonctions liées à la santé.

Selon Gurman, le casque de réalité mixte d’Apple exécutera la plupart des applications iPad d’Apple, telles que « Livres, Appareil photo, Contacts, FaceTime, Fichiers, Freeform, Accueil, Mail, Cartes, Messages, Musique, Notes, Photos, Rappels, Safari, Stocks, TV et Météo ». Il pourra également faire fonctionner de nombreuses applications iPad tierces avec peu de modifications.

La Reality Pro sera dotée d’un portail VR pour ceux qui souhaitent diffuser du sport en direct. Cela correspond parfaitement à la volonté d’Apple de devenir un acteur plus important dans le domaine du sport en direct. Comme mentionné précédemment, les jeux seront au centre de l’attention, avec des titres créés par des développeurs tiers qui ont eu du succès avec des jeux conçus pour d’autres appareils Apple. Une nouvelle application de bien-être est également attendue, avec des sons et des voix off conçus pour apaiser les utilisateurs. Une autre fonctionnalité permettra d’utiliser le casque comme écran externe pour un Mac connecté.

Le Reality Pro prendra apparemment en charge la saisie « en l’air »

Les vidéoconférences devraient être intéressantes, car le casque utilisera la VR pour créer des salles de réunion virtuelles. Grâce à des avatars réalistes représentant les participants à la vidéoconférence, on aura l’impression que tout le monde est réuni dans une même pièce. Toujours dans le domaine professionnel, l’application Freeform permettra aux utilisateurs d’écrire et de créer un tableau blanc virtuel que les autres pourront voir. Les utilisateurs pourront également utiliser la VR pour regarder des vidéos dans des environnements totalement artificiels. Une fonction qui devrait être disponible après la sortie du casque est une version VR de Fitness+ qui aidera les utilisateurs à s’entraîner tout en portant le casque.

Les utilisateurs du Reality Pro pourront naviguer en utilisant les mouvements des yeux et des mains, en parlant à Siri ou en utilisant un clavier connecté à partir d’un autre appareil Apple. Gurman lui-même a déclaré l’autre jour que le Reality Pro prendrait en charge la saisie en l’air, bien qu’il l’ait décrite comme étant « délicate ».

Le Reality Pro est apparemment l’appareil le plus complexe jamais créé par Apple et, au prix annoncé de 3 000 dollars, ce n’est pas un produit qui va se retrouver dans les mains de tout le monde. Apple serait en train de travailler sur une future version du casque, baptisée Reality One, qui sera plus abordable, même s’il faudra faire quelques concessions.