La WWDC 2023 d’Apple se débutera du 5 au 9 juin

Apple a annoncé que sa Worldwide Developers Conference, ou WWDC, débuterait le 5 juin. L’événement se déroulera du 5 au 9 juin sous la forme d’une conférence en ligne, mais comme l’année dernière, il sera possible de se rendre en personne à l’Apple Park le premier jour de la conférence.

Apple déclare : « Gratuite pour tous les développeurs, la WWDC23 mettra en lumière les dernières avancées d’iOS, d’iPadOS, de macOS, de watchOS et de tvOS. Dans le cadre de l’engagement continu d’Apple à aider les développeurs à créer des applications innovantes, l’événement leur offrira également un accès unique aux ingénieurs d’Apple, ainsi qu’un aperçu des nouvelles technologies et des nouveaux outils qui les aideront à concrétiser leurs visions ».

Outre les présentations telles que la keynote, Apple donnera aux développeurs l’occasion de rencontrer les ingénieurs de la société dans le cadre de laboratoires et de sessions individuelles.

Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial, a déclaré : « La WWDC est l’un de nos moments préférés de l’année chez Apple, car c’est l’occasion d’entrer en contact avec les développeurs talentueux du monde entier qui rendent cette communauté si extraordinaire. La WWDC23 sera la plus grande et la plus passionnante de toutes, et nous avons hâte de vous voir nombreux en ligne et en personne lors de cet événement très spécial ! ».

Enfin le casque de réalité augmentée/virtuelle ?

Certains rapports indiquent que ce pourrait être l’année où l’entreprise dévoile enfin son casque de réalité augmentée/virtuelle, et on peut penser que ce sera le cas. Selon certaines informations, ce premier casque de réalité mixte permettra de mettre en exergue FaceTime basé sur la réalité virtuelle, des versions 3D des applications Apple et plus encore, qui pourrait s’appeler Reality Pro ou Reality One. Toutefois, le lancement n’est prévu que dans le courant de l’année, pour un prix avoisinant les 3 000 dollars.

Il ne serait pas non plus sans précédent qu’Apple annonce un nouveau matériel Mac lors de l’événement. L’entreprise fait miroiter un Mac Pro avec une puce Apple Silicon depuis un certain temps déjà, et il serait logique de l’annoncer devant un public d’utilisateurs professionnels de Mac. Des rumeurs indiquent également que la société travaille sur un MacBook Air de 15 pouces, et une annonce à la WWDC serait logique étant donné qu’elle a annoncé un nouveau modèle de 13 pouces lors de l’événement de l’année dernière.

Quoi qu’Apple ait en réserve, nous savons maintenant exactement combien de temps il nous reste avant d’en entendre parler.

Le Swift Student Challenge

De plus, Apple a également annoncé le Swift Student Challenge, une opportunité pour les étudiants développeurs de montrer leur amour du codage en créant leur propre aire de jeu Swift.

Jusqu’au 19 avril, les étudiants peuvent participer au Swift Student Challenge. Les gagnants recevront des vêtements d’extérieur exclusifs pour la WWDC23, des AirPods Pro, un jeu de pin’s personnalisé et un an d’adhésion à l’Apple Developer Program.