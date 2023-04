Un Pixel Fold en chair et en os a apparemment fuité

Les images des produits de Google fuient souvent avant leur sortie officielle. Durant le weekend, la future Pixel Tablet de Google a été aperçue en Italie lors d’un salon du design et maintenant une vidéo du Pixel Fold a émergé.

Nous avons déjà vu des rendus, une maquette en plastique et même des images réelles du Pixel Fold. Le clip d’aujourd’hui nous donne le meilleur aperçu du premier smartphone pliable de Google, bien qu’il laisse de côté certains détails.

La vidéo a été postée par le développeur Kuba Wojciechowski, connu pour ses fuites de détails sur les smartphones Pixel non commercialisés. La vidéo correspond aux précédents rapports et les chances qu’elle soit authentique sont élevées.

L’écran intérieur, dont les fuites indiquent qu’il s’agit d’une unité OLED de 7,6 pouces à 120 Hz, présente des bordures supérieures et inférieures importantes, la bordure supérieure logeant la caméra de 8 mégapixels annoncée par la rumeur. L’écran a été obscurci, probablement pour cacher toute information susceptible de révéler l’identité de la personne à l’origine de la fuite.

Lorsqu’il est allumé, l’écran ne semble pas avoir de pli, mais lorsqu’il n’est pas actif, on peut voir un léger pli. L’appareil se plie à plat, ce qui implique qu’il utilise une charnière en forme de goutte d’eau. Nous pouvons également voir l’écran extérieur, qui serait de 5,8 pouces, mais il est éteint. Il semble avoir des bords plus fins et il y a un poinçon pour la présumée caméra de 9,5 mégapixels.

Un teaser cette semaine ?

Par ailleurs, la vidéo montre également le capteur d’empreintes digitales physique et les boutons de volume, ainsi qu’un faible aperçu du bord de la barre de caméra horizontale qui intégrera les trois caméras arrière (48 mégapixels principal + 10,8 mégapixels ultra-large + 10,8 mégapixels téléobjectif avec zoom optique 5x).

En termes de dimensions, il devrait être plus large que le Z Fold 4 mais moins haut, et qu’il n’aura pas une forme carrée lorsqu’il est déplié. Le smartphone serait plus lourd que le Fold 4, mais ce poids supplémentaire est apparemment dû à la batterie plus grande de 5 000 mAh. Le Pixel Fold sera probablement équipé de la puce Tensor G2 et le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pourrait coûter 1 799 dollars. Reste à savoir si ce prix élevé l’empêchera de devenir l’un des smartphones pliables les plus populaires de 2023.

Le Pixel Fold a fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers jours. Google pourrait publier un teaser à son sujet dès cette semaine et il sera probablement annoncé le 10 mai lors de la Google I/O, aux côtés du Pixel 7a abordable et de la Pixel Tablet. Il devrait être commercialisé le 27 juin.