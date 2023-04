Windows 11 propose une nouvelle galerie de photos dans l’explorateur de fichiers

La build 23435 de Windows 11 est maintenant déployé e pour les testeurs de Windows Insider dans le canal Dev, et il inclut une nouvelle vue de galerie dans l’explorateur de fichiers. Elle est accessible à partir d’une option Galerie dans le menu latéral (à côté de votre stockage sur le cloud et de vos dossiers favoris), et affiche vos récentes photos stockées dans une grille .

