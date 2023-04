Le sideloading d’applications sous iOS 17 disponible uniquement en Europe ?

Si vous vous demandez quel est le rapport entre sideloading et les législateurs européens, sachez qu’Apple a subi des pressions de la part des régulateurs européens sur la question de l’App Store, perçu comme un monopole géré par Apple. La loi européenne sur les marchés numériques, qui entrera en vigueur cet été, vise à limiter le contrôle des « gardiens » du numérique. L’UE soutiendrait qu’Apple ne peut pas obliger les applications iOS à passer par son propre App Store, tandis qu’Apple répondrait qu’elle a besoin de ce contrôle pour assurer la sécurité des utilisateurs et maintenir une expérience de qualité.

La Worldwide Developers Conference débute le 5 juin et sera une vitrine pour tous les logiciels qu’Apple lancera cette année, y compris iOS 17. Gurman ajoute également que des mises à jour sont attendues pour les applications Wallet et Find My.

Selon Gurman, Apple ne se « tirera pas une balle dans le pied » en l’ajoutant partout , et introduira probablement la fonctionnalité discrètement et sans annonce particulière.

Si vous n’avez pas la moindre idée de quoi je parle, le sideloading d’applications consiste à installer des applications en dehors d’un magasin d’applications officiel — comme vous pouvez le faire sur macOS, par exemple. C’est également assez facile à faire sur Android, mais Apple a longtemps invoqué des problèmes de sécurité et de fiabilité pour justifier le fait que les iPhone et les iPad soient limités aux seules applications approuvées.

La rumeur selon laquelle iOS 17 permettrait le sideloading d’applications se poursuit, mais la dernière série de rumeurs non confirmées contient une mise en garde : la fonctionnalité de sideloading d’iOS 17 ne sera apparemment disponible qu’en Europe, et ne sera pas proposée aux États-Unis .