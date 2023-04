Vous pourrez désormais conserver les messages éphémères WhatsApp

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp sera progressivement déployée auprès des utilisateurs dans les semaines à venir. Cette mise à jour fait suite à la récente controverse suscitée par les modifications apportées à la politique de confidentialité de WhatsApp, qui ont conduit de nombreux utilisateurs à se tourner vers d’autres applications de messagerie telles que Signal et Telegram. L’ajout de la fonction de sauvegarde des messages éphémères pourrait aider à reconquérir certains utilisateurs qui s’inquiétaient de la confidentialité et de la sécurité de leurs conversations sur la plateforme.

La réponse réside dans un « superpouvoir spécial ». Bien que tout le monde ait le droit de conserver les messages, c’est à l’expéditeur qu’il revient de décider s’il souhaite ou non autoriser cette pratique . Lorsque quelqu’un demande à conserver un message, l’expéditeur en est informé et peut prendre une décision. Si la réponse est négative, il n’y aura aucun moyen de revenir en arrière. Ainsi, les expéditeurs auront « le dernier mot sur la façon dont les messages que vous envoyez sont protégés ».

La nouvelle fonctionnalité est destinée aux situations où il est nécessaire de conserver des informations importantes partagées dans un groupe ou un chat individuel, mais qui sont de nature éphémère. Si vous souhaitez conserver un message pour plus tard, il vous suffit d’appuyer longuement dessus et de sélectionner l’option de signet pour le conserver dans la discussion.

WhatsApp a une nouvelle fonctionnalité dans ses tuyaux, qui répondra à une question importante : « Que faire si nous voulons conserver les messages qui disparaissent ? ». La plateforme de messagerie appartenant à Meta a annoncé la fonction « Keep in Chat » qui permet de conserver les messages éphémères dans les discussions sur WhatsApp .