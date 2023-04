Google veut utiliser l’IA générative pour créer automatiquement des campagnes publicitaires

L’IA générative fera partie de Performance Max, lancé par Google en 2020 pour créer des textes publicitaires, déterminer leur budget et leur destination à l’aide d’un algorithme. Cette annonce intervient alors que le secteur de la publicité traverse une période difficile, les entreprises se serrant la ceinture et les politiques de protection de la vie privée entravant l’utilisation des données personnelles. L’activité publicitaire de Google a perdu 4 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre de l’année dernière.

Le FT affirme également qu’une personne familière avec la présentation a exprimé ses inquiétudes quant au fait que la nouvelle IA générative pourrait conduire à la diffusion de fausses informations, étant donné la propension des chatbots IA à énoncer des faussetés de manière confiante, quelque chose que nous avons vu avec ChatGPT, et qui a entraîné un désastre complet pour le propre Bard de Google mentionné plus haut.

La présentation révèle que les annonceurs n’ont qu’à fournir des éléments limités comme points de départ , tels que du texte, des images et des vidéos, et que l’IA se charge du reste , construisant des publicités complètes dans de nombreuses variantes afin de cibler des marchés ou des objectifs spécifiques.

En utilisant le même système d’IA que Bard , son rédacteur d’IA et rival de ChatGPT , il est possible de créer des campagnes entières qui ressemblent à celles créées par des personnes. L’IA est déjà utilisée par Google pour créer des phrases simples afin d’attirer les clients avec ses publicités, mais il s’agit là d’une nouvelle étape.