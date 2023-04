Google Bard est un gâchis éthique, selon les employés de Google eux-mêmes

On l’a vu à l’œuvre juste avant le lancement de Bard. En février, un employé de Google a envoyé un message à un groupe interne pour dire : « Bard est pire qu’inutile : s’il vous plaît, ne le lancez pas », et des dizaines d’autres employés ont abondé dans le même sens. Le mois suivant, Jen Gennai, responsable de la gouvernance de l’IA chez Google, a annulé une évaluation des risques selon laquelle Bard pouvait causer des dommages et n’était pas prêt à être lancé, ce qui a permis de procéder à la première diffusion publique du chatbot.

En 2021, Google s’est engagé à doubler son équipe d’employés chargés d’étudier les conséquences éthiques de l’intelligence artificielle (IA) et à investir davantage dans la détermination des dommages potentiels. Pourtant, cette équipe est aujourd’hui « désemparée et démoralisée », affirme le rapport de Bloomberg. Pire encore, les membres de l’équipe ont reçu l’ordre « de ne pas se mettre en travers ou d’essayer de tuer les outils d’IA générative en cours de développement », ce qui remet en question l’engagement de Google en matière d’éthique de l’IA.

Ces révélations proviennent d’un rapport de Bloomberg qui s’est plongé dans Google Bard et dans les questions soulevées par les employés qui ont travaillé sur le projet. Il s’agit d’un compte rendu révélateur des dérapages apparents du chatbot et des doutes que ces incidents ont suscités chez les employés concernés.

Google a lancé Bard , son rival ChatGPT , en dépit de préoccupations internes selon lesquelles il s’agissait d’un « menteur pathologique » et produisait des résultats « croustillants » , selon un nouveau rapport. Les employés affirment que ces inquiétudes ont apparemment été ignorées dans une tentative frénétique de rattraper ChatGPT et d’écarter la menace qu’il pourrait représenter pour les activités de recherche de Google.