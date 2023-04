Elon Musk confirme enfin l’événement de livraison du Cybertruck

Nous savons que Tesla a apporté plusieurs modifications au design, aux spécifications et aux configurations qu’elle proposera. Malheureusement, nous n’avons rien appris de nouveau à ce sujet cette semaine. Au lieu de cela, les spécifications et les prix mis à jour devront attendre l’événement du troisième trimestre.

Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs, Musk a fait quelques autres commentaires sur le Cybertruck. Il a déclaré qu’il s’agissait d’un « produit très radical et qu’il n’était pas fabriqué de la même manière que les autres voitures », avant d’ajouter qu’il s’agissait d’un produit incroyable et qu’il ferait partie du « Hall of Famer ».

La nouvelle camionnette électrique unique en son genre sortira-t-elle vraiment cette année ? Nous n’en sommes pas tout à fait sûrs. Pour être plus précis, Elon Musk a déclaré que le constructeur automobile prévoyait d’organiser un « handover event », et c’est tout, mais ces événements sont généralement l’endroit où la première livraison a lieu. Cependant, comme indiqué précédemment, la production en masse ne commencera pas avant le début de l’année 2024 .

Au cours des 6 derniers mois, plusieurs changements sont intervenus. Le Cybertruck a été repéré avec de nouveaux rétroviseurs latéraux assortis au design radical, testant les 4 roues directrices et les capteurs LiDAR, et Tesla a récemment teasé les fans avec une vidéo de démonstration de crash test.