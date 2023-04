TruthGPT : Elon Musk annonce un concurrent à ChatGPT

by

by

Depuis son lancement, ChatGPT d’OpenAI a pratiquement été catapulté dans le paysage mondial de l’IA. Le chatbot d’IA est capable de presque tout ce que l’on peut imaginer et il est encore meilleur grâce au nouveau modèle de langage GPT-4. Cependant, il n’est pas à l’abri de la concurrence d’autres entreprises. Elon Musk, fondateur de l’ex-OpenAI, a notamment déclaré qu’il travaillait sur une toute nouvelle alternative à ChatGPT — TruthGPT.

Lors d’une interview avec Tucker Carlson de Fox News, Elon Musk a déclaré qu’il envisageait de créer une toute nouvelle alternative à ChatGPT. Baptisée TruthGPT, Elon Musk affirme que cette nouvelle création de l’IA « fera, je l’espère, plus de bien que de mal ».

Elon mentionne que TruthGPT sera une « IA qui recherche au maximum la vérité et qui essaiera de comprendre la nature de l’univers ». Elon espère qu’une IA qui comprendra l’univers se rendra compte du rôle de l’homme dans cet univers et qu’elle ne l’anéantira pas.

La décision de Musk découle de sa compréhension du fait que le marché actuel de l’IA n’est pas sûr et qu’il est fortement contrôlé. Selon Musk, OpenAI est une entreprise très proche de Microsoft, qui a un rôle important à jouer, voire un contrôle total. « L’intention d’OpenAI était évidemment de faire le bien, mais il n’est pas certain qu’elle le fasse réellement, je ne peux pas le dire pour l’instant », poursuit-il.

Musk mentionne également que le chatbot d’OpenAI est formé pour être « politiquement correct », ce qui n’est pas le cas. Il évoque également sa crainte générale de l’IA et ne sait pas si elle va dans la bonne direction.

TruthGPT n’est encore qu’un concept

Cependant, l’essentiel des citations d’Elon sur TruthGPT indique que l’alternative ChatGPT pourrait ne pas exister du tout et n’est qu’un concept pour l’instant. Cependant, avec le temps et l’augmentation de la course à l’IA, cela pourrait changer. Cependant, connaissant Elon, TruthGPT deviendra bientôt la vérité de toute façon.

La plateforme de Musk est donc conçue pour concurrencer Bing AI de Microsoft et Bard de Google. L’annonce de Musk intervient peu de temps après qu’il a signé une lettre ouverte exhortant les laboratoires d’IA comme OpenAI, le développeur de ChatGPT, à ralentir leur développement en raison de ce qu’il a qualifié de « risques profonds » pour la société dans son ensemble posés par les moteurs d’IA de plus en plus performants.

Musk est engagé

Nous avons récemment entendu parler des projets de Musk de développer une alternative à ChatGPT suite à son énorme achat de GPU, notant que malgré les inquiétudes supposées de Musk concernant les IA accessibles au grand public, il prévoyait de lancer la sienne.

Outre l’acquisition de nouveau matériel, Twitter a embauché des ingénieurs pour gérer le projet. Musk a ouvertement recherché des talents dans le secteur de l’IA pour tenter de concurrencer Open AI, et a recruté des ingénieurs de DeepMind, la branche de recherche en IA d’Alphabet, la société mère de Google. Il est également apparu que le magnat de la technologie a créé une société d’intelligence artificielle appelée X.AI, basée dans le Nevada.

Quoi qu’il en soit, TruthGPT ne manquera pas de faire sensation — j’espère simplement que Musk apportera des idées nouvelles et intéressantes dans le domaine de l’IA et qu’il entraînera le public avec lui, ce qu’il n’a souvent pas réussi à faire avec Twitter.