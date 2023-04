Voici les Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro, de meilleures tablettes sans augmentation de prix

Xiaomi vient d’annoncer la Xiaomi Pad 6 et la Xiaomi Pad 6 Pro, ses dernières tablettes, lors d’un événement en Chine, ainsi que le Xiaomi 13 Ultra, comme elle l’avait promis. La Xiaomi Pad 6 et la Xiaomi Pad 6 Pro sont dotées d’un nouveau design élégant et raffiné, emprunté directement aux flagships de l’entreprise, mais adapté à une taille plus grande. Ils sont disponibles en trois coloris sobres : noir, bleu et champagne.

La nouvelle amélioration dont parle Xiaomi est l’écran de la série Pad 6, qui offre désormais une résolution plus élevée de 2 880 x 1 800 pixels, avec un taux de rafraîchissement de l’écran plus rapide de 144 Hz. Du point de vue du logiciel, vous pouvez utiliser la tablette comme un moniteur lorsque vous filmez avec plusieurs caméras, ou vous pouvez la connecter à un autre écran.

Une autre fonction logicielle nouvelle et utile que Xiaomi a incluse est la possibilité de décider si le Xiaomi Pad 6 doit utiliser tous ses microphones lors d’une conférence téléphonique pour capter les voix de tout le monde, ou seulement les microphones frontaux pour capturer uniquement votre voix.

Sous le capot, la Pad 6 est équipée d’un SoC Snapdragon 870 et le Pro d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, ce qui est une première pour la gamme de tablettes de l’entreprise. La Xiaomi Pad 6 Pro est donc beaucoup plus rapide, mais surtout beaucoup plus efficace. Le Pad 6 Pro peut maintenir un taux de rafraîchissement moyen de 58,7 images par seconde, même après une 30 minutes de jeu sur Genshin Impact, indique l’entreprise.

La batterie a également été améliorée pour atteindre 8 600 mAh, et selon Xiaomi, elle peut durer 10 heures de jeu, 13 heures pour la lecture de vidéos, et 10 heures pour le travail comme l’écriture et l’édition de documents. Mais, Xiaomi a un atout supplémentaire dans sa manche : un mode de mise en veille prolongée. La particularité de ce mode d’hibernation profonde réside dans le fait que la tablette doit apprendre à l’activer automatiquement et à le désactiver en fonction de l’utilisation que vous faites de l’appareil. L’entreprise affirme que ce mode peut prolonger l’autonomie de la Xiaomi Pad 6 jusqu’à « 47,9 » jours. Je ne suis pas très sûr de ces chiffres, car il arrive souvent que les fabricants les surestiment considérablement.

Des accessoires très utiles

Enfin, il y a les accessoires qui, dans le cas des tablettes, revêtent une grande importance, car ils permettent à l’utilisateur de profiter pleinement de l’appareil. Xiaomi présente une nouvelle version de son clavier détachable et de son stylet.

Le clavier tactile intelligent de la série Xiaomi Pad 6 est doté d’une plus grande surface tactile, combinée à des opérations gestuelles en plein écran et à une transmission instantanée par simple pression sur la touche NFC. Le stylet présente une latence réduite d’environ 40 % par rapport à son prédécesseur, une autonomie de 150 heures en une seule charge et une résistance à l’usure de la pointe multipliée par trois, selon Xiaomi.

Le stylet tactile de seconde génération, quant à lui, présente une latence réduite de 40 %, une autonomie de 150 heures et une meilleure durabilité.

Spécifications des Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro

Écran : dalle 16:10 de 11 pouces (2 880 x 1 800 pixels) avec taux de rafraîchissement variable de 30/48/50/60/90/120/144 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, HDR 10, Dolby Vision, réduction matérielle de la lumière bleue, certification TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue, protection en Corning Gorilla Glass 3

: dalle 16:10 de 11 pouces (2 880 x 1 800 pixels) avec taux de rafraîchissement variable de 30/48/50/60/90/120/144 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, HDR 10, Dolby Vision, réduction matérielle de la lumière bleue, certification TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue, protection en Corning Gorilla Glass 3 Processeur : Pad 6 : Snapdragon 870 avec un GPU Adreno 650 / Pad 6 Pro : Snapdragon 8+ Gen 1 jusqu’à 3,2 GHz, avec un GPU Adreno

: Pad 6 : Snapdragon 870 avec un GPU Adreno 650 / Pad 6 Pro : Snapdragon 8+ Gen 1 jusqu’à 3,2 GHz, avec un GPU Adreno RAM et stockage : 6 Go/8 Go de RAM LPDDR5 avec 128 Go de stockage UFS 3.1, 8 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage UFS 3.1, 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1 (6 Pro)

: 6 Go/8 Go de RAM LPDDR5 avec 128 Go de stockage UFS 3.1, 8 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go de stockage UFS 3.1, 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go/512 Go de stockage UFS 3.1 (6 Pro) OS : Android 13 avec MIUI 14

: Android 13 avec MIUI 14 Caméras : Pad 6 : caméra de 13 mégapixels avec ouverture f/2.2, PDAF, caméra frontale de 8 mégapixels / Pad 6 Pro – Capteur 50 mégapixels 1/2 .76 pouces avec ouverture f/1,8, PDAF, capteur de profondeur 2 MP, enregistrement vidéo 4K, caméra frontale de 20 mégapixels

: Pad 6 : caméra de 13 mégapixels avec ouverture f/2.2, PDAF, caméra frontale de 8 mégapixels / Pad 6 Pro – Capteur 50 mégapixels 1/2 .76 pouces avec ouverture f/1,8, PDAF, capteur de profondeur 2 MP, enregistrement vidéo 4K, caméra frontale de 20 mégapixels Dimensions : 253,95×165,18×6,51 mm ; Poids : 490 g

: 253,95×165,18×6,51 mm ; Poids : 490 g Connectique : USB Type-C audio, Dolby Atmos, 4 haut-parleurs, 4 microphones

: USB Type-C audio, Dolby Atmos, 4 haut-parleurs, 4 microphones Connexion : Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 (5,3 dans Pro), USB Type-C USB3.2 Gen1

: Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 (5,3 dans Pro), USB Type-C USB3.2 Gen1 Batterie : Pad 6 : 8 840 mAh avec charge rapide 33W / Pad 6 Pro : 8 600 mAh avec charge rapide de 67 W

Prix et disponibilité

La Xiaomi Pad 6 est proposée aux prix de 1999 yuans (environ 265 euros), 2099 yuans (environ 280 euros) et 2399 yuans (environ 320 euros) respectivement pour les modèles 6 Go + 128 Go, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go.

La Xiaomi Pad 6 Pro est proposée aux prix de 2499 yuans (environ 330 euros), 2799 yuans (environ 370 euros), 3099 yuans (environ 410 euros) et 3399 yuans (environ 450 euros) respectivement pour les modèles 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. Il s’agit de modèles Wi-Fi, et il n’y a pas de modèles 5G cette fois-ci.

Le clavier coûte 599 yuans (environ 80 euros) et le stylet 449 yuans (environ 60 euros).