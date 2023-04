Elon Musk crée une nouvelle entreprise appelée X.AI

Selon un document déposé le mois dernier, Elon Musk, directeur général de Twitter et de Tesla, a créé une nouvelle société d’intelligence artificielle appelée X.AI Corp. La société a été constituée dans le Nevada.

Le milliardaire et PDG Elon Musk a créé une nouvelle société dédiée à ses efforts en matière d’intelligence artificielle. Selon Interesting Engineering, Elon Musk a constitué X.AI dans le Nevada le 9 mars dernier et s’est présenté comme l’unique directeur et l’ancien banquier de Morgan Stanley, Jared Birchall, comme secrétaire. La société a autorisé la vente de 100 millions d’actions à la société privée.

Musk a réuni un groupe d’équipes comprenant des spécialistes de l’IA, des chercheurs, des ingénieurs et des scientifiques de la société DeepMind d’Alphabet. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des projets du PDG visant à développer des applications interconnectées sous la marque « X », ce qui explique pourquoi la startup s’appelle X.AI.

Parmi les scientifiques recrutés figure Igor Babuschkin, chercheur chez DeepMind. Musk a également essayé d’embaucher des employés d’OpenAI pour participer à l’effort, mais avec un succès limité. Une fois que ce projet aura abouti, X.AI deviendra l’un des ajouts à la course effrénée entre les entreprises technologiques qui développent de plus en plus de modèles liés à l’intelligence artificielle.

Au cours des derniers mois, X.AI a recruté des chercheurs et plusieurs développeurs dans le but de rivaliser avec OpenAI, qui a lancé le célèbre chatbot ChatGPT en novembre dernier. OpenAI a fait l’objet de discussions avec plusieurs investisseurs qui ont fait part de leur intérêt pour le secteur.

Musk aurait acquis des milliers de GPU

Selon The Verge, plusieurs rumeurs circulaient déjà ces dernières semaines selon lesquelles Musk aurait acquis des milliers d’unités de traitement graphique (GPU) pour alimenter un modèle d’IA à venir et une entreprise qui rivaliserait avec OpenAI. Il aurait également cherché des fonds auprès de ses entreprises existantes, notamment SpaceX et Tesla. Mais lors d’une interview sur Twitter Spaces, Musk n’a pas abordé ces rumeurs et a seulement déclaré : « Il semble que tout le monde achète des GPU en ce moment ».

Le Wall Street Journal a rapporté que Musk s’est joint à d’autres cadres de la technologie et chercheurs en IA pour proposer une prolongation de 6 mois ou plus du moratoire sur les développements de la technologie avancée de l’IA. Selon leur proposition, la mise en pause des promoteurs donnerait à l’industrie le temps d’établir des normes de sécurité pour sa conception afin de prévenir les dommages et les potentiels risques.

Twitter a également fusionné avec la société faîtière X Corp et a été incorporé dans le Nevada au lieu de son ancien domicile dans le Delaware la semaine dernière. La société mère de X Corp s’appelle X Holdings Corp. Selon les experts juridiques, l’une des raisons pour lesquelles la société a transféré la constitution au Nevada est que les lois de cet État accordent plus de discrétion et de protection à la direction et aux administrateurs de la société.