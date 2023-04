watchOS 10 serait la plus grande mise à jour de l’Apple Watch depuis des années

Apple s’apprête à révéler son prochain système d’exploitation pour Apple Watch, watchOS 10, en juin, et il s’agirait de la plus grande mise à jour logicielle de la smartwatch depuis des années. Il devrait être disponible pour tous les meilleurs modèles d’Apple Watch actuellement pris en charge, à partir de l’Apple Watch Series 4.

C’est ce qu’affirme Mark Gurman de Bloomberg, dont la lettre d’information et les messages Twitter ont déclenché les dernières rumeurs sur le nouveau système d’exploitation. Gurman écrit : « la mise à jour watchOS vous dira la plupart de ce que vous devez savoir sur l’Apple Watch en 2023. En effet, les changements matériels devraient être minimes, et c’est donc la mise à jour du système d’exploitation qui sera au centre des préoccupations ».

En 2022, l’Apple Watch a connu deux nouvelles versions majeures en plus de l’Apple Watch Series 8. L’Apple Watch SE 2 était la nouvelle itération de l’alternative abordable à la gamme principale d’Apple Watch, et elle a pu faire quelques économies dans la construction (comme l’utilisation de processeurs plus anciens et d’un support en nylon plutôt qu’en acier inoxydable) pour réduire le prix, ce qui en fait une excellente option d’entrée de gamme.

De l’autre côté, l’Apple Watch Ultra, modèle haut de gamme, est une montre d’aventure surdimensionnée et robuste, dotée des dernières technologies, de modes GPS incroyablement précis et même d’un ordinateur de plongée fonctionnel.

L’année dernière ayant été une année faste pour le matériel de l’Apple Watch, Gurman ne s’attend pas à un bond en avant aussi important en 2023. Il pense plutôt que l’Apple Watch bénéficiera d’une « mise à jour importante » sous la forme de watchOS 10, avec notamment une interface utilisateur repensée.

Un bond significatif

La façon dont vous accédez à vos applications au quotidien pourrait être sur le point de changer. La mise à jour watchOS 9 de l’année dernière a introduit de nouvelles mesures clés de la course à pied, en plus de nouveaux cadrans de montre avec calendrier lunaire et d’autres ajustements.

watchOS 10 est censé être beaucoup plus substantiel. Nous ne savons pas encore ce que cela signifie réellement, mais nous nous attendons à une refonte significative de la navigation du système d’exploitation de l’Apple Watch, ce qui donnera à votre montre un petit coup de jeune en plus de changer la façon dont vous accédez à certaines applications et fonctionnalités.

Nous en saurons plus avec certitude lors de la conférence annuelle WWDC d’Apple, qui débutera le 5 juin 2023. Tim Cook devrait révéler les détails de watchOS 10 lors de son discours d’ouverture.