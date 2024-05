Apple Watch Ultra 3: Une mise à niveau timide prévue pour septembre

Lorsque l’Apple Watch Ultra 2 a été lancée l’année dernière, il s’agissait plus d’une évolution que d’une révolution, avec quelques améliorations matérielles ici et là. Et, il semblerait que la prochaine itération de la smartwatch Watch Ultra d’Apple pourrait être encore moins évolutive.

La rumeur courait que l’Apple Watch Ultra 3 pourrait ne pas voir le jour cette année, mais selon les dernières spéculations, le lancement de l’Apple Watch Ultra 3 serait prévu pour septembre. Cependant, il semble que cette mise à niveau pourrait être mineure. Ainsi, si vous espériez de grandes améliorations, vous serez probablement déçus.

Ming-Chi Kuo, un analyste réputé pour sa fiabilité concernant Apple, a indiqué à MacRumors que l’Apple Watch Ultra 3 n’aurait « presque pas » de mises à niveau matérielles par rapport à l’actuelle Apple Watch Ultra 2.

Il n’a pas donné plus de détails, mais cette information s’inscrit dans une tendance récente où l’ajout d’un écran microLED semble de plus en plus improbable pour la montre la plus puissante d’Apple.

Quant à la partie logicielle, rien n’est encore sûr concernant les nouveautés de watchOS 11, ni si Apple pourrait intégrer une modification matérielle mineure, comme une version plus petite du boîtier actuel de 49 mm.

Plutôt que l’Apple Watch Ultra 3, on va attendre l’Apple Watch X

Il est également possible que la Watch Ultra 3 soit équipée d’une puce S10, probablement une version renommée de la S9, ce qui constituerait une légère modification matérielle. Néanmoins, il semble que la prochaine montre phare d’Apple pourrait être une mise à niveau plutôt décevante, surtout si Samsung, comme il l’a laissé entendre récemment, lance une Galaxy Watch Ultra lors de son prochain événement Galaxy Unpacked prévu le 10 juillet.

Une smartwatch d’Apple qui pourrait connaître un changement important est l’Apple Watch X. Des rumeurs ont suggéré que l’appareil pourrait présenter les changements de design les plus importants depuis des années. L’un de ces changements pourrait concerner le mode d’attache des bracelets, que l’entreprise pourrait remplacer par un système magnétique au lieu d’un mécanisme de glissement et de verrouillage.