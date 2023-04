L’USB-C de l’iPhone 15 n’était pas prévu à l’origine par Apple

L’une des principales raisons de la domination d’Apple sur le monde de la technologie mobile est l’écosystème de l’entreprise. Si ce dernier est sans doute l’un des plus grands avantages de posséder un produit Apple, il y a toutefois un petit bémol. L’écosystème Apple a pour effet de lier les utilisateurs aux produits et services de la société de Cupertino.

Un aspect particulièrement désagréable de l’écosystème Apple est le port Lightning. Bien que le connecteur ait disparu de l’iPad et du MacBook, il est toujours présent sur l’iPhone et les AirPods, et constitue une source majeure de revenus pour Apple. C’est la raison pour laquelle Apple souhaiterait le maintenir en vie pour une autre génération d’iPhone, selon une nouvelle information.

L’information a été initialement partagée sur Twitter par Unknownz21, puis reprise par MacRumors. Le tweet affirme que des versions de l’iPhone 15 dotées d’un port Lightning ont été « testées dès janvier 2022 », mais que « depuis mars 2022, elles sont dotées d’un port USB-C ».

Some details about USB-C on the iPhone 15:

It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning.

There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped.

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) April 18, 2023