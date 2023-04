Le Galaxy S24 Ultra pourrait offrir des améliorations massives de la caméra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un champion de la photographie parmi les meilleurs smartphones Android que vous pourrez acheter en 2023. Alors qu’il a moins de trois mois, les spéculations sur son successeur ont déjà commencé à affluer. On peut s’attendre à ce que le Galaxy S24 Ultra apporte des améliorations fonctionnelles significatives à la caméra déjà de premier ordre, et une nouvelle fuite nous éclaire sur les différentes améliorations.

Revegnus a déjà révélé de passionnants détails sur la série Galaxy S24, et il revient aujourd’hui. Dans une nouvelle série de fuites, ils partagent des informations sur les caméras et le chipset de la série Galaxy S24. Selon la fuite, les smartphones Galaxy S24 et Galaxy S24+ continueront à utiliser le capteur ISOCELL GN3 de 50 mégapixels de Samsung, qui est également présent dans la série Galaxy S23.

S24 Series – 4nm Exynos 2400(?)/ 4nm Snapdragon 8 Gen3 – 24/24+ GN3 – Ultra 3x direct telephoto deleted; 3-10x variable folded telephoto added S25 Series – 3nm Exynos 2500 / 3nm Snapdragon 8 Gen4 – GN3 retired – New 200MP with lots of new technology — Revegnus (@Tech_Reve) April 14, 2023

Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, serait doté d’un capteur de 200 mégapixels, mais avec des changements sous le capot. En outre, le Galaxy 24 Ultra disposera d’un nouveau téléobjectif, comme l’a suggéré une autre fuite il y a quelques mois. En ce qui concerne la configuration du téléobjectif, le Galaxy S24 Ultra devrait remplacer les caméras distinctes (téléobjectif 3x et périscope 10x) par une seule caméra. La caméra téléobjectif de remplacement fonctionnera à des niveaux de zoom 3x et 10x selon la fuite. La fuite laisse également entendre que ce nouveau téléobjectif pourrait être doté d’un zoom « variable », mais on ne peut pas dire avec certitude s’il s’agit d’une gamme de valeurs de zoom entre 3x et 10x ou simplement d’une configuration qui peut fonctionner avec les deux réglages.

Si c’est le cas, Samsung devra équiper le Galaxy S24 Ultra d’un système de lentilles mobiles, ce qui est extrêmement rare dans le monde des smartphones. La variation entre les systèmes de zoom 3x et 10x peut poser des défis importants à la production, mais Samsung a mis en œuvre des mécanismes analogues sur des smartpones beaucoup plus anciens tels que le Galaxy S4 Zoom. Récemment, LG a présenté un capteur de zoom optique avec une valeur de zoom réglable entre 4x et 9x, et Samsung pourrait proposer quelque chose d’analogue.

D’autre part, si Samsung utilise un système hybride qui passe d’un zoom 3x à un zoom 10x (au lieu de passer d’une gamme à l’autre), il pourrait être nécessaire d’utiliser un système de caméra qui passe activement d’un objectif à l’autre. Cela pourrait ne pas être facile à mettre en œuvre, et le nombre accru de pièces mobiles pourrait rendre le téléphone moins durable dans la pratique. Quoi qu’il en soit, cette fuite suscite la curiosité.

Un capteur de 200 mégapixels plus efficace

En ce qui concerne le capteur de la caméra de 200 mégapixels, Revengus affirme qu’il sera fabriqué selon un processus de 17 nanomètres beaucoup plus efficace que le processus de 28 nanomètres utilisé pour le Galaxy S23 Ultra, ce qui permettra à Samsung de rendre le capteur plus compact.

La réduction de la taille du capteur s’accompagne de son lot de difficultés, telles qu’une capture insuffisante de la lumière et un bruit plus élevé. Toutefois, Samsung a surmonté ce problème par le passé en réduisant délibérément la taille de son capteur photo de 108 mégapixels entre le Galaxy S20 Ultra et le Galaxy S21 Ultra. Samsung a compensé les lacunes du capteur plus petit en améliorant la sensibilité aux couleurs de chaque pixel.

À plus long terme, nous pouvons nous attendre à ce que cette transition permette à Samsung de fabriquer des capteurs d’image avec un nombre de mégapixels encore plus important.

Enfin, la fuite indique également que le Galaxy S24 sera équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui pourrait être remplacé par le Exynos 2300 sur certains marchés. La fuite laisse également entendre que Samsung déploiera les capteurs photo de Sony et une puce Snapdragon 8 Gen 4 beaucoup plus avancée sur la série Galaxy S25.