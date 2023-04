Le Google Doodle marque le Jour de la Terre 2023 avec des moyens de freiner le changement climatique

Google a pris l’initiative de célébrer le Jour de la Terre 2023 par le biais d’un doodle aujourd’hui, ce samedi 22 avril. Le Google Doodle d’aujourd’hui vise à sensibiliser le public aux effets néfastes du changement climatique et à la manière dont il peut nous affecter s’il n’est pas maîtrisé immédiatement. Le doodle contient un message fort qui s’adresse à tous.

En outre, le Google Doodle parle également du réchauffement climatique de manière créative. Il ne manquera pas d’attirer l’attention des utilisateurs.

Today’s #GoogleDoodle celebrates 🌏 Day Individuals & communities can work together to take action against climate change. Learn more about how to get involved in Earth-saving activities → https://t.co/EFsRnNX9f8 pic.twitter.com/DgmPJo6dS4 —Google Doodles (@GoogleDoodles) April 22, 2023

Il décrit comment les individus et les communautés peuvent travailler ensemble pour sauver notre planète. Qu’il s’agisse de nos déplacements, de l’électricité que nous consommons, de la nourriture que nous mangeons ou des objets que nous achetons, nous pouvons faire la différence face aux pires conséquences du changement climatique dans le monde.

Au fil des ans, le Jour de la Terre a joué un rôle important en sensibilisant aux questions environnementales, en inspirant des actions en faveur de l’environnement et en promouvant les efforts de durabilité et de conservation. Elle continue d’être une puissante plateforme permettant aux individus, aux communautés, aux organisations et aux gouvernements de se rassembler et d’agir pour protéger notre planète et créer un avenir plus durable pour tous.

Selon le blog de Google, le doodle est fabriqué à partir de vraies feuilles. En outre, pour lutter contre le changement climatique, il existe toute une série d’actions qui peuvent être entreprises dans notre vie quotidienne pour faire la différence.

Quelques façons de participer

Les petits gestes de chacun, comme « faire sécher le linge à l’air libre au lieu d’utiliser le sèche-linge, adopter un régime alimentaire à base de plantes ou opter pour des options à base de plantes lorsque c’est possible, marcher ou faire du vélo au lieu de conduire, lorsque c’est possible », peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique.

Voici quelques façons de participer à la Journée de la Terre 2023 :