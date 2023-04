Le Motorola Edge 40 fait surface dans de nouveaux rendus

Motorola a présenté le smartphone Edge 40 Pro en début de semaine. Aujourd’hui, des rendus de presse du Motorola Edge 40, un modèle moins cher, ont fait surface. Ces rendus révèlent un écran incurvé, une caméra arrière de 50 mégapixels et 4 coloris — Viva Magenta, qui est la couleur Pantone de l’année 2023 qui a été introduite pour la première fois pour le Motorola Edge 30 fusion, Nebula Green, Lunar Blue et Eclipse Black.

La couleur bleue a un dos en acrylique mat, et les autres couleurs ont un dos en cuir végétalien. Le smartphone est doté d’un châssis en aluminium sablé.

Motorola Edge 40: other colors are nice, but not as insane pic.twitter.com/nNbEUBoaro — Roland Quandt (@rquandt) April 6, 2023

Parmi les spécifications attendues, on devrait retrouver un écran OLED 8 bits de 6,65 pouces d’une résolution full HD+ (2400×1080 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une luminosité allant jusqu’à 1 200 nits. Sous le capot, nous devrions retrouver le processeur octa-core Dimensity 8020 de MediaTek associé à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1.

Pour la partie photo, le smartphone devrait se vanter d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1,4, OIS, un capteur photo autofocus ultra-large de 13 mégapixels à 120°, option macro et ouverture f/2,2, et enfin une caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture f/2,4.

Le smartphone devrait se vanter d’une batterie d’une capacité de 4 600 mAh, avec un support de la charge rapide TurboPower de 68W, de la charge sans fil de 15W, et de la charge inversée de 5 W. Pour la partie logicielle, Android 13 sera installé.

Le Motorola Edge 40 serait équipé d’une double SIM, de haut-parleurs stéréo, de 3 microphones, et offrir une résistance à l’eau et à la poussière (IP68). Le smartphone mesurerait 158,43×71,99×7,58 mm (Arcylic)/7,49 mm (Cuir), pour un poids de 167 g (Arcylic)/171 g (Cuir).

Le motorola edge 40 devrait être présenté dans les prochaines semaines. D’après les rumeurs, la version 8 Go+128 Go sera proposée au prix de 599 euros.