Microsoft Edge lance un nouvel outil de collaboration avec un partage d’onglets

Plusieurs nouvelles fonctionnalités de Microsoft Edge entrent dans une version bêta publique ; toutes ont pour but d’améliorer la collaboration entre les utilisateurs, la transparence et la convivialité d’Internet.

Annoncé en octobre 2022, Workspaces permet de partager un groupe d’onglets avec d’autres utilisateurs. L’outil se présente sous la forme d’un nouveau bouton situé dans le coin supérieur gauche du navigateur Edge. En cliquant sur ce bouton, vous créez une fenêtre Workspaces avec un nom et un thème de couleur originaux. À partir de là, vous rassemblez les onglets que vous souhaitez, puis vous sélectionnez Partager les Workspaces dans ledit bouton, où vous obtenez un lien hypertexte à partager. Les destinataires peuvent continuer à ajouter des éléments au groupe d’onglets s’ils le souhaitent, avant de vous le renvoyer.

Microsoft précise que Workspaces « n’est pas un partage d’écran de navigateur et ne partage pas non plus les données du navigateur » avec d’autres membres d’un groupe. « Les données confidentielles telles que les identifiants, les cookies ou les mots de passe ne sont pas non plus partagées », selon l’annonce. Tout ce que les gens voient, ce sont les onglets.

Avant d’ouvrir Edge pour tester Workspaces, vous devez disposer d’un compte Microsoft (évidemment) et d’une version récente du navigateur Edge sur PC ou Mac. Sachez qu’il s’agit d’une preview limitée et que tout le monde ne pourra donc pas essayer cette fonctionnalité, mais il est prévu de l’étendre à un plus grand nombre d’utilisateurs au cours des « prochains mois ». Par ailleurs, les groupes seront restreints, car Workspaces est actuellement limité à cinq invités.

Passons maintenant à l’ajout majeur suivant : le retour du blocage de la lecture automatique avec un nouveau paramètre Bloquer qui arrêtera toute lecture automatique des médias sur les sites Web. Auparavant, avec l’option Limiter, vous ne pouviez arrêter la lecture automatique des vidéos que sur les sites que vous aviez déjà visités. Cette fonctionnalité présente un inconvénient : le blocage de la lecture automatique est limité à la version dans le canal Canary de Microsoft Edge. Vous devez donc installer l’autre navigateur, et même dans ce cas, seule une poignée d’utilisateurs peut l’essayer. Toutefois, il est prévu d’élargir l’accès aux utilisateurs.

Browser Essentials

Moins restrictif, Browser Essentials est un panneau de statistiques qui remplacera à l’avenir le Performance Hub. Il fournit des détails sur les principales « fonctionnalités de performance et de sécurité telles que le mode Efficacité, les onglets en veille et l’analyse SmartScreen ». Par exemple, vous pouvez voir combien de sites Web Edge a analysés pour vérifier si des logiciels malveillants s’y cachaient, ainsi que le nombre de téléchargements dangereux qu’il a bloqués.

Browser Essentials sera disponible sur Edge 112, qui est actuellement en cours de déploiement. Si vous ne disposez pas encore de la mise à jour, Microsoft indique que vous pouvez rejoindre les canaux Canary ou Dev du programme Windows Insider pour essayer l’outil.