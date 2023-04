by

La tablette Pixel Tablet de Google se rapproche un peu plus de sa sortie

Il est inévitable que nous assistions au lancement de la tablette Google Pixel à un moment ou à un autre de l’année, mais une nouvelle information suggère que nous la verrons dans un proche avenir.

La prochaine fois que Google nous en dira plus sur la future tablette Pixel Tablet, ce sera peut-être le 10 mai, lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O. Google développe l’écosystème Pixel, ce qui implique évidemment la sortie d’une tablette Pixel. Comme le souligne 9to5Google, l’appareil a récemment rendu visite à la FCC en portant le numéro de modèle GTU8P, ce qui signifie que la Pixel Tablet pourrait être présentée lors de la conférence Google I/O 2023.

Comment savoir si le listing concerne bien la Pixel Tablet ? L’ID FCC se trouve dans le menu Paramètres d’Android (l’ID FCC peut être trouvé sur Android en allant dans Paramètres > À propos > Étiquettes réglementaires), ce qui signifie que l’appareil fonctionne sous Android et qu’il n’a pas de connectivité cellulaire. Les options de connectivité comprennent le Wi-Fi, le Bluetooth et l’UWB. Tout cela semble indiquer que la FCC a accueilli la Pixel Tablet dans ses locaux.

À propos, l’UWB susmentionné est une bande ultra-large qui est utilisée sur les smartphones Pixel 6 et Pixel 7 pour transférer des données et des fichiers entre les unités Android à proximité avec une fonctionnalité appelée Nearby Share (partage à proximité). Elle est également utilisée pour transformer les smartphones des séries Pixel 6 et Pixel 7 en clés de voiture numériques.

L’UWB comme fonctionnalité phare

Selon certaines spéculations, la Pixel Tablet utilisera l’UWB pour transférer de la musique depuis la tablette et la faire jouer sur une enceinte connectée Google située à proximité. Pour que cela fonctionne, nous devrons voir l’UWB inclus dans les prochaines enceintes Nest.

Alimentée par la puce Tensor 2, la même qui équipe la gamme Pixel 7, la Pixel Tablet pourrait être dotée d’un écran de 10,95 pouces et d’Android 13 préinstallé. Nous pourrions voir la tablette arborer 8 Go de RAM ainsi que des options de stockage de 128 Go/256 Go.

Tous les détails pourraient être dévoilés le 10 mai !