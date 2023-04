Le PDG de Google confirme l’arrivée de l’IA conversationnelle Bard dans Google Recherche

Pour la première fois depuis ses débuts il y a plusieurs dizaines d’années, Google Recherche est confronté à une menace de taille : ChatGPT. Alors que l’on craint que le premier chatbot doté d’une IA de Google, Bard, ne soit pas à la hauteur de ChatGPT en termes de capacités, Sundar Pichai, PDG de Google, nous confirme officiellement que l’entreprise prévoit des mises à jour majeures de Google Recherche axées sur l’intelligence artificielle.

Sundar a détaillé la vision de Google en matière d’intelligence artificielle conversationnelle lors d’une récente interview accordée au Wall Street Journal, dans laquelle il a également confirmé que les internautes seraient bientôt en mesure de « poser des questions à Google » et d’obtenir des réponses contextuelles de la part du moteur de recherche.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que Google a confirmé son intention d’intégrer des capacités d’intelligence artificielle dans plusieurs de ses produits phares, notamment Google Maps, Google Traduction et Google Messages.

Google Recherche, qui existe depuis plus de 24 ans, reste le moteur de recherche le plus utilisé au monde, avec environ 75 milliards de visites pour le seul mois de mars 2023. Bing de Microsoft, le principal concurrent de Google, est resté à l’écart pendant plusieurs années, conservant un peu plus de 8 % du marché mondial des moteurs de recherche pour ordinateurs de bureau. Toutefois, les progrès considérables réalisés dans le domaine de l’IA conversationnelle menacent de perturber définitivement ce statu quo — et Google n’est pas vraiment ravi de cette perspective.

Si les algorithmes de recherche se sont améliorés au fil des ans, la plupart de ces changements n’avaient pour but que de fournir les meilleurs résultats de recherche. Cependant, l’expérience de l’utilisateur en matière de recherche d’informations est restée inchangée pendant toutes ces années. L’arrivée de ChatGPT d’OpenAI a sans doute joué le rôle de perturbateur dans ce marché, un nombre croissant de personnes commençant à rechercher des réponses plus contextuelles à leurs requêtes plutôt que de se contenter de résultats basés sur des mots-clés.

Bing a bénéficié massivement de l’intégration de ChatGPT

Grâce à son association avec OpenAI, Microsoft a pu intégrer l’IA conversationnelle à son moteur de recherche avant tout le monde. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, cette seule initiative a fait des merveilles pour la plateforme. Au cours des 30 jours qui ont suivi l’intégration par Bing des fonctionnalités d’IA conversationnelle à son outil de recherche, il a pu dépasser les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois depuis sa création. En outre, les niveaux d’engagement sur la plateforme ont atteint un niveau record, plus d’un tiers des utilisateurs de Bing utilisant quotidiennement ses fonctions conversationnelles. Bien que les choses aillent de mieux en mieux pour Bing, il reste à voir si la plateforme peut maintenir ces niveaux d’engagement à long terme.

Même si Bing continue de bénéficier d’une attention médiatique sans faille, les passionnés de technologie s’accordent à dire que Google a été complètement pris de court par ses concurrents lors de la récente poussée de l’IA.

Pendant longtemps, Google a été considéré comme le leader mondial dans le développement d’algorithmes appelés « grands modèles de langage » (LLM) — la technologie qui alimente les chatbots d’IA modernes. Toutefois, contrairement à OpenAI, qui s’est lancé dans la bataille, Google a hésité à proposer ces puissants programmes aux consommateurs, probablement en raison de leur nature controversée et des problèmes juridiques et éthiques qu’ils risquaient de soulever.

Bien qu’il soit encore tôt pour les chatbots et la technologie de l’IA conversationnelle en général, il serait intéressant de voir les ramifications à long terme du retard de Google dans ce secteur. Cela dit, Sundar Pichai n’a pas précisé combien de temps il faudrait à l’entreprise pour intégrer des fonctionnalités d’IA conversationnelle dans Google Recherche.