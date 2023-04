by

Des employés de Tesla ont partagé des images privées et sensibles de clients

Tesla est confronté à un scandale et une nouvelle controverse en matière de protection de la vie privée, avec la révélation que certains de ses employés ont partagé des images privées de clients prises par les caméras de leurs véhicules. Les images, capturées par les caméras et les capteurs du fabricant de véhicules électriques, auraient été utilisées par les employés à des fins de divertissement, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des clients et à l’utilisation potentiellement abusive des données collectées.

Selon Reuters, des employés de Tesla auraient partagé entre eux des photos et des vidéos sensibles de clients prises par les caméras de Tesla, dont beaucoup servaient de divertissement. Reuters rapporte qu’elle a contacté 300 employés pour enquêter sur cette affaire, et qu’une douzaine d’entre eux ont accepté de partager leur expérience sous couvert d’anonymat.

Certaines de ces vidéos étaient potentiellement embarrassantes, comme celle montrant un homme s’approchant de sa voiture complètement nu. D’autres montraient des accidents, comme celle d’un enfant percuté par une Tesla alors qu’il faisait du vélo. Cette vidéo se serait répandue « comme une traînée de poudre » parmi les employés.

D’autres images, relativement inoffensives, ont été utilisées par les employés pour créer des mèmes avant d’être partagées avec d’autres. « Nous pouvions voir l’intérieur des garages et des propriétés privées des gens », a déclaré un autre ancien employé. « Disons qu’un client de Tesla avait quelque chose de particulier dans son garage, vous savez, les gens postaient ce genre de choses ».

Même certains employés de l’entreprise n’étaient pas à l’aise avec la manière dont les images des clients étaient partagées, considérant qu’il s’agissait d’une violation manifeste de la vie privée. « Pour être honnête, c’était une violation de la vie privée. Et j’ai toujours dit en plaisantant que je n’achèterais jamais de Tesla après avoir vu comment ils traitaient certaines de ces personnes », a déclaré un ancien employé.

Pourtant Tesla affichait de bonnes ambitions

Un autre a déclaré : « Cela me dérange parce que les gens qui achètent la voiture ne savent pas que leur vie privée n’est pas respectée… Nous pourrions les voir en train de faire leur lessive et des choses très intimes. Nous pourrions voir leurs enfants ».

Comme le souligne Reuters, Tesla a passé des années à assurer à ses clients que leur vie privée « est et sera toujours extrêmement importante pour nous » et que les caméras des véhicules sont « conçues dès le départ pour protéger votre vie privée ». Ce dernier rapport prouve clairement que les affirmations de Tesla ne sont rien d’autre qu’un non-sens marketing : les promesses sont nombreuses, mais les résultats ne sont pas à la hauteur.

La confidentialité des données est-elle un mythe ?

L’incident remet au goût du jour les questions relatives à la confidentialité des données concernant les nombreuses caméras qui équipent les véhicules de Tesla. Bien qu’elles soient légitimement nécessaires pour des fonctions telles que l’Auto Pilot (un mécanisme de conduite autonome) et le développement et l’amélioration continus de l’écosystème Tesla, les craintes de surveillance et de risques pour la sécurité sont tout à fait justifiées.

Le site web de Tesla présente une analyse détaillée des données collectées et de la manière dont elles sont utilisées à chaque étape du parcours d’achat, de l’avant-vente à la pleine possession du véhicule. La société précise qu’elle ne recueille des données visuelles sur les véhicules Tesla qu’avec le consentement exprès de leurs propriétaires. Mais cette stipulation s’accompagne d’une attente raisonnable, à savoir que les données ne seront utilisées que pour améliorer les systèmes Tesla. Il est difficile d’imaginer que quelqu’un accepte de partager ces données s’il sait qu’elles seront utilisées à des fins d’amusement interne.

Bien que Tesla affirme qu’aucune des données visuelles qu’elle recueille ne peut être associée à des clients spécifiques, ses systèmes d’identification — que les employés utilisent pour aider les algorithmes d’apprentissage automatique à identifier des objets et des lieux spécifiques — incluraient la possibilité de visualiser l’emplacement des enregistrements. Des acteurs de mauvaise foi pourraient potentiellement utiliser ces informations pour retrouver une personne.

Quelle est la suite des événements ? Difficile à dire. À l’heure où j’écris ces lignes, ni Tesla ni son propriétaire majoritaire Elon Musk n’ont répondu aux demandes de commentaires. En l’absence de preuves tangibles ou de corroboration indépendante du rapport de Reuters, il est possible que Tesla balaie discrètement cette histoire sous le tapis.