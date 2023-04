Samsung et AMD étendent leur partenariat ! De nouveaux SoC Exynos alimentés par AMD ?

Samsung a annoncé son partenariat pour la licence de l’architecture graphique AMD RDNA à intégrer dans les GPU mobiles en 2019, et a introduit le GPU Xclipse 920 basé sur l’architecture AMD RDNA 2 dans le Exynos 2200 l’année dernière. Aujourd’hui, la société a annoncé la prolongation de l’accord pluriannuel avec AMD.

En outre, Samsung a déclaré qu’elle apportera plusieurs générations de solutions graphiques AMD Radeon à hautes performances et à très faible consommation à un portefeuille élargi de SoC Samsung Exynos. Cela signifie que nous verrons certainement plus de SoC Exynos équipés de la technologie graphique d’AMD à l’avenir. Grâce à cette extension de licence, Samsung a déclaré qu’elle apporterait une qualité graphique de niveau console et une consommation d’énergie optimisée à davantage d’appareils mobiles, offrant ainsi une expérience de jeu incroyablement immersive et durable.

Pour rappel, le GPU Xclipse du Exynos a été présenté comme le premier GPU mobile de l’industrie avec des fonctions de ray tracing accéléré au niveau matériel et d’ombrage à taux variable, avec la promesse d’une expérience de jeu comparable à celle d’une console sur les appareils mobiles.

Samsung n’a pas réussi avec le Exynos 2200, la première puce avec le GPU AMD, principalement en raison de problèmes de performance et de chauffage signalés par les utilisateurs des smartphones de la série Galaxy S22 de Samsung.

Selon les dernières informations en provenance de Corée, Samsung travaille sur le SoC Exynos 2400 pour la série Galaxy S24 l’année prochaine, et corrigera ces problèmes.

Une annonce attendue

Seogjun Lee, vice-président exécutif du développement des processeurs d’application (AP) chez Samsung Electronics, a déclaré à propos de ce partenariat :

Avec AMD, Samsung a révolutionné le graphisme mobile, notamment grâce à notre récente collaboration qui a permis de doter les processeurs mobiles d’une capacité de ray tracing pour la première fois dans l’industrie. En nous appuyant sur notre savoir-faire technologique en matière de conception de solutions à très faible consommation d’énergie, nous continuerons à stimuler l’innovation dans le domaine du graphisme mobile.

David Wang, vice-président senior du groupe Radeon Technologies chez AMD, a déclaré :