Accueil » Pixel 9a : Fuites sur le design, les dimensions et les spécifications

Le Google Pixel 9a continue de faire l’objet de fuites et de rumeurs, notamment concernant son design et ses dimensions. De récents rapports indiquent que le nouveau modèle pourrait être plus grand que son prédécesseur, le Pixel 8a, tout en maintenant un design analogue.

@OnLeaks a récemment précisé les dimensions du Pixel 9a, corrigeant certaines précédentes informations. Selon ces nouvelles données, le Pixel 9a mesurera 154,7 x 73,2 x 8,9 mm, ou 9,4 mm d’épaisseur si l’on inclut l’anneau de la caméra à l’arrière. En comparaison, le Pixel 8a mesurait 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, ce qui fait du Pixel 9a un téléphone légèrement plus grand et plus large, tout en restant aussi fin.

Ces nouvelles dimensions suggèrent que le Pixel 9a pourrait être doté d’un écran plus grand, bien que cela soit à confirmer. Cependant, l’épaisseur des bords d’écran (bezels) reste inconnue, ce qui pourrait limiter la taille réelle de l’écran. Un écran de 6,3 pouces, analogue à celui du Pixel 9, est donc une possibilité, mais un écran légèrement plus petit est également envisageable.

D’autres fuites indiquent que le Google Pixel 9a sera disponible en quatre couleurs : Porcelain (blanc cassé), Obsidian (noir), Peony (rose) et Iris (bleu-violet). Ce choix de couleurs pourrait décevoir les fans de la teinte Aloe (vert) du Pixel 8a, qui ne semble pas être retenue pour cette nouvelle génération.

En termes de design, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles l’emblématique bump de la caméra des Pixel pourrait disparaître sur ce modèle. Cela signifierait que les composants de la caméra prendraient plus de place à l’intérieur du boîtier principal, ce qui pourrait réduire la taille de la batterie.

Puce Tensor G4 et autonomie du Pixel 9a

Si la taille de la batterie du Pixel 9a est effectivement plus petite, cela pourrait ne pas avoir d’impact significatif sur l’autonomie, grâce à la puce Tensor G4, supposée plus efficace que la Tensor G3 (présente dans le Pixel 8a). L’amélioration de l’efficacité énergétique de la G4 pourrait compenser la baisse de capacité de la batterie, offrant une autonomie similaire.

Le Google Pixel 9a s’annonce comme une mise à jour intéressante de la gamme Pixel, avec un design potentiellement plus grand, de nouvelles options de couleur, et des performances optimisées grâce à la puce Tensor G4. Bien que les détails ne soient pas encore officiels, ces fuites suggèrent un appareil qui cherche à équilibrer taille, design et efficacité énergétique, tout en apportant quelques nouveautés au sein de la série Pixel abordable.