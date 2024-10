Microsoft lance sa boutique de jeux Xbox sur Android : la révolution du jeu mobile est en marche

Microsoft prévoit de mettre à jour son application mobile Xbox sur Android le mois prochain pour permettre aux utilisateurs américains d’acheter et de jouer à des jeux Xbox sur leurs appareils mobiles.

En effet, Microsoft bouscule le marché du jeu mobile en annonçant le lancement d’une boutique Xbox au sein de son application Android dès novembre. Les utilisateurs pourront ainsi acheter et jouer à des jeux Xbox directement sur leurs appareils mobiles.

Cette initiative fait suite à une récente décision de justice dans le cadre d’un procès opposant Google et Epic Games. La justice américaine a contraint Google à ouvrir son Play Store à la concurrence et à autoriser les développeurs à utiliser leur propre système de facturation. Microsoft est l’une des premières entreprises à tirer parti de ces changements, en transformant son application Xbox en une plateforme de vente de jeux Xbox sur Android.

L’application Xbox, déjà disponible sur iPhone et Android, se limitait jusqu’à présent aux fonctionnalités sociales, à la consultation du catalogue de jeux, au partage de captures d’écran et à la diffusion de jeux depuis une console Xbox. L’ajout d’une boutique de jeux enrichit considérablement l’application.

« La décision de justice d’ouvrir le Play Store de Google aux États-Unis offrira plus de choix et de flexibilité », a déclaré Sarah Bond, présidente de Xbox chez Microsoft. « Notre mission est de permettre à plus de joueurs de jouer sur plus d’appareils, nous sommes donc ravis d’annoncer qu’à partir de novembre, les joueurs pourront jouer et acheter des jeux Xbox directement depuis l’application Xbox sur Android ».

Un tournant pour le marché des applications Android

Cette décision de justice, qui fait suite à une bataille juridique de trois ans accusant Google d’abus de position dominante avec le Play Store, offre aux développeurs plus de liberté et de flexibilité dans la distribution et la vente de leurs applications. Microsoft et Epic Games sont les premiers à exploiter ces nouvelles possibilités, mais d’autres entreprises pourraient suivre.

Le lancement d’une boutique Xbox sur Android marque une étape importante pour Microsoft dans sa stratégie de jeu mobile. L’entreprise démocratiser l’accès aux jeux Xbox et offre aux joueurs une nouvelle façon de profiter de leurs titres préférés sur leurs appareils mobiles.