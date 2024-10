Spotify : Créez des pochettes uniques pour vos playlists !

Spotify continue d’améliorer l’expérience utilisateur avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité in-app : « Créer une pochette ». Désormais, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser leurs propres pochettes pour les playlists directement dans l’application, en allant bien au-delà de l’ajout de simples photos.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Spotify pouvaient télécharger leurs propres images pour personnaliser les pochettes de leurs playlists. Avec l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité, il est possible de personnaliser ces pochettes encore plus en profondeur.

L’outil « Créer une pochette » permet :

Recadrer les images dans différentes formes.

Ajouter des fonds colorés pour apporter plus de dynamisme.

Utiliser des effets comme le flou et le fish-eye pour modifier l’apparence des images.

Spotify propose également des outils de texte pour ajouter des mots à la pochette avec différentes polices. Les mêmes effets visuels (flou, fish-eye, etc.) peuvent aussi être appliqués au texte, permettant ainsi aux utilisateurs de personnaliser entièrement l’apparence de leur playlist.

Pour peaufiner le tout, une bibliothèque de stickers est incluse, permettant d’ajouter des touches finales créatives à la pochette.

Pas encore de capacités d’IA générative pour Spotify

Bien que cette nouvelle fonctionnalité n’inclue pas d’éléments basés sur l’IA générative, Spotify n’est pas étranger à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Plus tôt cette année, la plateforme a lancé des outils de génération de playlists alimentées par l’IA, et il est probable que d’autres fonctions liées à l’IA apparaissent dans le futur. Cette série de nouveautés pourrait être une tentative de rendre l’offre de Spotify plus premium, avec potentiellement une augmentation des prix pour les abonnements les plus élevés en préparation.

La nouvelle fonctionnalité « Créer une pochette » est encore en phase bêta et disponible dans 65 marchés géographiques. Cependant, il faut utiliser l’application mobile pour accéder à cette option, car elle n’est pas encore disponible sur la version de bureau.

Pour l’essayer, ouvrez une playlist et appuyez sur les trois points pour accéder aux paramètres. Si la fonctionnalité est disponible dans votre région, vous verrez l’option « Créer une pochette » apparaître dans le menu déroulant. Une barre d’outils contenant les options pour les images, textes et stickers apparaîtra ensuite.

Partage et promotion des playlists

Une autre option intéressante offerte par cette nouvelle fonctionnalité est la possibilité d’exporter la pochette personnalisée pour la partager sur les réseaux sociaux, facilitant ainsi la promotion de vos playlists. Sinon, la pochette restera visible dans l’application, apparaissant en haut de la playlist, à côté du titre et de la description.

Avec « Créer une pochette », Spotify offre aux utilisateurs une nouvelle façon de s’exprimer et de personnaliser leurs playlists, rendant l’expérience encore plus immersive et fun. Bien que cette mise à jour ne soit qu’en phase bêta, elle montre l’engagement de Spotify à introduire des outils créatifs pour fidéliser ses utilisateurs et renforcer son offre en continu.