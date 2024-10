BOOX Palma 2 : La liseuse au format smartphone évolue

BOOX vient de dévoiler la Palma 2, la nouvelle version de sa populaire liseuse au format smartphone. Ce modèle vise à corriger certains des défauts de l’original, notamment avec un processeur plus rapide pour résoudre les problèmes d’interface lente, et il fonctionne désormais sous une version plus récente d’Android.

La BOOX Palma 2 est disponible en précommande dès aujourd’hui en deux coloris : blanc ivoire et noir cyan profond, au prix de 299.99 euros, soit le même tarif que l’original. Cela reste plus cher que des liseuses premium comme le Kindle Paperwhite Signature Edition récemment annoncé à 199,99 euros, qui propose un écran plus grand et une interface plus fluide.

Cependant, le succès de la Palma originale résidait dans sa taille compacte et son accès à des milliers d’applications, ce qui en faisait une alternative populaire aux Kindle et Kobo. BOOX conserve cette formule pour le Palma 2, qui reprend le même écran E Ink Carta 1200 de 6,13 pouces avec une résolution de 300 ppp. Ce type d’écran est d’une génération inférieure à celui du dernier Kindle Paperwhite, mais il offre toujours une excellente lisibilité.

La technologie BOOX Super Refresh permet d’accélérer la fréquence de rafraîchissement de l’écran, une caractéristique importante pour les écrans E Ink qui, traditionnellement, rafraîchissent plus lentement que les écrans LCD. Cependant, comme avec de nombreuses solutions de ce type, l’amélioration de la vitesse de rafraîchissement peut se faire au détriment de la qualité d’image, avec parfois des images et textes légèrement flous ou des résidus d’images précédentes (effet fantôme) jusqu’à ce que l’écran soit complètement rafraîchi.

Améliorations clés du Palma 2 :

Processeur plus rapide : La Palma 2 intègre un processeur octa-core plus puissant (bien que les spécificités exactes ne soient pas détaillées) pour accélérer l’interface, un point faible de l’original.

(bien que les spécificités exactes ne soient pas détaillées) pour accélérer l’interface, un point faible de l’original. Android 13 : Elle passe de Android 11 à Android 13 , ce qui apporte des fonctionnalités plus récentes comme l’amélioration du copier-coller et prolonge la durée de vie de l’appareil avant que certaines applications ne cessent de prendre en charge sa version du système d’exploitation.

, ce qui apporte des fonctionnalités plus récentes comme l’amélioration du copier-coller et prolonge la durée de vie de l’appareil avant que certaines applications ne cessent de prendre en charge sa version du système d’exploitation. Capteur d’empreintes digitales : Une nouveauté notable est l’ajout d’un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation, facilitant le déverrouillage rapide et sécurisé du dispositif avec une seule main.

Une caméra toujours présente

Contrairement aux rumeurs suggérant que BOOX supprimerait les caméras de ses liseuses, la Palma 2 conserve la caméra arrière de 16 mégapixels avec flash du modèle original. BOOX indique que cette caméra est utile pour numériser des documents, ce qui peut être un ajout pratique pour certains utilisateurs.

Bien que la Palma 2 soit une liseuse relativement onéreuse par rapport aux alternatives comme le Kindle Paperwhite, sa compacité, sa capacité à exécuter des applications Android, et ses nouvelles améliorations (comme le capteur d’empreintes et Android 13) justifient en partie son prix.

Nouvelles liseuses de BOOX

En plus de la Palma 2, BOOX a également annoncé deux nouveaux appareils pour la prise de notes sur des écrans E Ink :

Note Air4 C : Une tablette de 10,3 pouces dotée de l’écran couleur Kaleido 3 E Ink, avec des taux de rafraîchissement améliorés et un processeur octa-core, ce qui la rend 50 % plus rapide que le modèle précédent. Elle coûte 549,99 euros et fonctionne également sous Android 13, avec une nouvelle interface « type tablette » pour faciliter la personnalisation.

Note Max : Une tablette de 13,3 pouces avec un écran E Ink Carta 1300 en noir et blanc, et un processeur octa-core de 2,8 GHz. Cette tablette ultra-mince, d’une épaisseur de seulement 4,6 mm, est équipée d’un stylet pour la prise de notes, mais ne sera disponible en précommande que dans quelques semaines. Elle coûte 699,99 euros.

La BOOX Palma 2 conserve les éléments qui ont rendu l’original populaire, tout en apportant des améliorations substantielles comme un processeur plus rapide, Android 13, et un capteur d’empreintes digitales. Bien qu’il soit plus cher que des liseuses premium comme le Kindle, sa taille compacte et sa capacité à exécuter des applications Android en font un appareil attractif pour les utilisateurs à la recherche d’un e-reader polyvalent et portable.