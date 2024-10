Accueil » Qualcomm contre-attaque : Snapdragon X Elite plus performant et économe que Intel Lunar Lake ?

Qualcomm contre-attaque : Snapdragon X Elite plus performant et économe que Intel Lunar Lake ?

Qualcomm contre-attaque : Snapdragon X Elite plus performant et économe que Intel Lunar Lake ?

Qualcomm ne se laisse pas impressionner par les nouveaux processeurs Intel Lunar Lake (Core Ultra Series 2). Lors de son annuel Snapdragon Submit à Maui, Qualcomm a mis en avant les faiblesses des puces d’Intel et défendu les performances de ses propres processeurs Snapdragon X Elite.

Qualcomm a présenté une série de benchmarks ; certains d’entre eux étaient des répétitions de ce que nous avions déjà vu auparavant, avec cette fois Lunar Lake (et Strix Point d’AMD) en plus, tandis que d’autres étaient conçus spécifiquement pour réfuter les affirmations d’Intel selon lesquelles Lunar Lake offre « les cœurs de processeur les plus rapides. Point final ».

Qualcomm reproche à Intel d’avoir omis de comparer ses puces Lunar Lake à la configuration la plus puissante de la gamme Snapdragon X Elite, le X1E-84-100. En se limitant aux X1E-80-100 et X1E-78-100, Intel aurait biaisé les comparaisons en sa faveur. De plus, la puce la plus haut de gamme d’Intel, le Core Ultra 9 288V, n’est pas encore disponible sur le marché, ce qui remet en question l’affirmation d’Intel selon laquelle il s’agit des « cœurs les plus rapides ».

Qualcomm souligne également l’efficacité énergétique supérieure des puces Snapdragon X Elite, qui consomment 38 % d’énergie en moins que les puces Lunar Lake à pleine puissance. De plus, les puces Lunar Lake subissent une baisse de performance significative sur batterie, pouvant atteindre 54 % dans certains tests.

Bien que les puces Lunar Lake offrent une autonomie impressionnante, il est vrai qu’elles perdent en performance lorsqu’elles fonctionnent sur batterie. Ce n’est pas le cas des puces Snapdragon X Elite, qui maintiennent des performances constantes.

Cependant, pour la plupart des utilisateurs, l’autonomie est un critère plus important que la puissance brute, surtout pour les ordinateurs portables fins et légers. La stratégie d’Intel de privilégier l’autonomie semble donc judicieuse, même si elle n’est pas tout à fait transparente dans ses comparaisons avec Qualcomm.

La bataille des processeurs continue

La concurrence entre Intel et Qualcomm sur le marché des processeurs pour PC portables s’intensifie. Chaque entreprise met en avant les atouts de ses puces, et il revient aux utilisateurs de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins.