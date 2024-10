ChatGPT, Gemini ou Copilot : Quel assistant vocal IA choisir en 2024 ?

Qui a besoin de prompts textuels quand vous pouvez simplement parler à votre IA préférée ? L’interaction vocale est la nouvelle tendance qui révolutionne le monde de l’IA. ChatGPT Advanced Voice Mode, Copilot Natural Voice Interaction et Gemini Live sont les pionniers de cette nouvelle ère de communication avec l’intelligence artificielle.

Moins de deux ans se sont écoulés depuis le lancement de ChatGPT, et nous constatons déjà que les chatbots IA subissent un changement fondamental dans la façon dont ils communiquent avec les humains. Ces modèles ont rapidement évolué et acquis des capacités multimodales, ils ne sont plus limités aux messages et réponses textuels.

Aujourd’hui, ils peuvent converser avec vous comme vous le feriez avec une autre personne et, dans le cas de Gemini Live, le faire dans plus de 40 langues. Bien entendu, les messages écrits traditionnels ont toujours leur place, mais les interactions vocales et les IA conversationnelles sont sur le point de révolutionner encore davantage la façon dont nous interagissons avec le monde moderne.

En effet, si les prompts écrits conservent leur utilité pour certaines tâches, l’interaction vocale et les IA conversationnelles promettent de transformer notre façon d’interagir avec le monde numérique.

OpenAI a été le premier à commercialiser cette technologie avec le mode vocal avancé, mais a rapidement été suivi par Gemini Live de Google et, plus récemment, Natural Voice Interactions de Microsoft. Chaque système offre son propre ensemble de capacités et de contraintes. Ce guide vous aidera à obtenir les informations et les perspectives dont vous avez besoin pour choisir le meilleur système pour vos besoins spécifiques.

Comparatif des assistants vocaux IA

ChatGPT Advanced Voice Mode

Le mode vocal avancé de ChatGPT exploite le dernier modèle de langage étendu d’OpenAI, GPT-4o, pour faciliter des conversations plus naturelles et aller-retour avec vous, l’utilisateur. Cela le rend idéal pour les tâches qui nécessitent une interaction en temps réel, comme le brainstorming ou la discussion de sujets complexes. Et, comme il intègre GPT-4o, ce mode vocal est capable de discuter avec compétence d’un large éventail de sujets, de la biochimie à la philosophie japonaise du 14e siècle. De plus, il peut fournir des réponses approfondies sur les sujets où d’autres IA fourniront de brefs résumés.

Personnellement, je trouve qu’il offre une forte combinaison de compréhension du langage naturel, d’adaptabilité et de personnalisation, ainsi qu’une large base de connaissances.

Basé sur le modèle de langage GPT-4o d’OpenAI.

Idéal pour les tâches interactives en temps réel, comme le brainstorming ou les discussions complexes.

Offre une compréhension du langage naturel, une adaptabilité et une personnalisation avancées.

Disponible sur les applications mobiles et le portail Web de ChatGPT, mais uniquement pour les abonnés payants.

Non disponible dans l’UE, au Royaume-Uni, en Suisse, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein.

Gemini Live

Gemini Live est la réponse de Google au mode vocal avancé. Il est construit sur le modèle Gemini 1.5 Pro, qui est le plus avancé de Google à ce jour. La société a dévoilé Google Live en mai lors de la I/O 2024 et l’a initialement testé auprès des abonnés Gemini Advanced en août avant de le proposer gratuitement à tous les utilisateurs fin septembre. Cela seul donne à Gemini Live une longueur d’avance face à la solution de OpenAI, car je n’ai pas besoin de débourser 20 dollars par mois pour l’essayer.