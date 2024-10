L’IA au service des soins : Microsoft dévoile des solutions innovantes pour la santé

Microsoft a dévoilé une série de nouvelles capacités d’intelligence artificielle pour les établissements de santé, notamment un produit destiné à aider les entreprises à créer leurs propres agents d’intelligence artificielle.

Le géant technologique a également annoncé des modèles de base pour l’imagerie médicale et une plateforme d’analyse des données de santé, ainsi que des détails sur ses projets de création d’un produit de documentation IA destiné aux infirmières.

Les établissements de santé se montrent de plus en plus intéressés par l’adoption d’outils d’IA, même si certains experts et législateurs s’interrogent sur la sécurité et l’équité de leur utilisation. Les entreprises technologiques affirment que ces produits ont le potentiel d’aider les prestataires à gérer leur charge de travail et à réduire l’épuisement professionnel.

« Nous sommes à un point d’inflexion. Les percées de l’IA changent, augmentent notre façon de travailler et de vivre », a déclaré Kees Hertogh, vice-président du marketing des produits de santé et des sciences de la vie, lors d’une conférence de presse. « L’intégration de l’IA dans les soins de santé a considérablement amélioré les soins aux patients et ravive le plaisir de pratiquer la médecine pour les cliniciens ».

Agents d’IA pour les soins de santé

Microsoft propose un nouveau service permettant aux organisations de santé de créer leurs propres agents IA à partir de modèles prédéfinis et de sources de données fiables. Ces agents peuvent être utilisés pour la planification des rendez-vous, la sélection des essais cliniques et le triage des patients. Ils peuvent également répondre aux questions des patients et les aider à naviguer dans les services de santé.

Par exemple, un médecin pourrait demander à un agent d’intelligence artificielle de trouver des essais cliniques pour un patient de 55 ans souffrant de diabète et d’une maladie pulmonaire interstitielle.

Des modèles pour l’imagerie

Microsoft dévoile également des modèles d’IA spécialisés dans l’imagerie médicale, développés en collaboration avec des partenaires comme Providence et Paige.ai. Ces modèles permettent aux organisations de santé de créer leurs propres outils d’IA sans avoir à investir massivement dans les données et les ressources informatiques.

Les modèles de base comprennent MedImageInsight, qui permet l’analyse d’images pouvant être utilisées pour envoyer automatiquement des scanners à des spécialistes ou pour signaler des anomalies en vue d’un examen. MedImageParse est destiné à la segmentation des images, qui pourrait être utilisée pour segmenter les tumeurs ou délimiter les organes à risque avant la radiothérapie pour les patients atteints de cancer. Enfin, le troisième modèle, CXRReportGen, crée des rapports à partir de radiographies du thorax, ce qui, selon Microsoft, pourrait accélérer l’analyse des images et améliorer la précision des diagnostics des radiologues.

Une plateforme d’analyse des données de santé

Microsoft a également promis de s’attaquer à l’accessibilité des données de santé. Généralement non structurées et dotées de systèmes de gestion de données limités, le géant de la technologie veut relever ce défi avec sa plateforme d’analyse et de données, Fabric.

Microsoft Fabric intègre désormais des outils spécifiques au secteur de la santé. Cette plateforme permet aux organisations de santé d’ingérer, de stocker et d’analyser les données de santé, en les enrichissant avec des informations démographiques, géographiques et cliniques. C’est notamment le modèle FHIR qui est utilisé pour intégrer les données.

« Les enrichissements analytiques peuvent les aider à améliorer les rapports avec des détails tels que la répartition géographique des patients, l’âge, le sexe et plus encore, ainsi que l’état des résultats et de la satisfaction des patients », a déclaré Hertogh.

DAX Copilot, la clé

Microsoft travaille également sur un outil de documentation IA destiné aux infirmières, en collaboration avec Epic et plusieurs établissements de santé. Cet outil utilise la technologie de reconnaissance vocale ambiante pour générer automatiquement des feuilles de suivi et libérer du temps aux infirmières pour qu’elles puissent se concentrer sur les soins aux patients.

La clé de tout cela sera l’intégration des données conversationnelles de DAX Copilot, qui automatise la création de notes cliniques pour réduire les charges de travail administratives.

Avec ces nouvelles initiatives, Microsoft démontre son engagement envers l’innovation dans le secteur de la santé et offre aux professionnels de la santé des outils puissants pour améliorer les soins et optimiser leur workflow.