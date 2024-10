Canva lance Dream Lab et améliore ses outils d’IA avec Leonardo.AI

La populaire plateforme de design en ligne, Canva, a récemment introduit une série de nouveaux outils basés sur l’IA, notamment des améliorations dans la génération de texte, d’effets vidéo, et une application plus puissante de génération d’images appelée « Dream Lab ». Cette nouvelle fonctionnalité résulte de l’acquisition de la startup Leonardo.AI par Canva plus tôt cette année.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’aider plus de 200 millions de personnes dans presque tous les pays du monde. De 95 % du classement des Fortune 500 à des millions de petites entreprises, de classes et d’organisations à but non lucratif, il s’agit certainement d’une étape toute particulière. Cependant, nous avons l’impression de n’avoir parcouru que 1 % du chemin », a déclaré Melanie Perkins, cofondatrice et PDG de Canva. « Alors que nous redoublons d’efforts pour permettre à chaque personne de pouvoir transformer ses idées en designs, nous introduisons plus de 40 nouvelles fonctionnalités dans notre Suite Studio, alliant ainsi créativité et productivité. Avec des designs plus interactifs et une série d’améliorations en matière d’IA, nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités aideront notre communauté à continuer d’atteindre ses objectifs ».

Dream Lab: un nouveau générateur d’images avec plus de contrôle créatif

Le Dream Lab, alimenté par le modèle Phoenix de Leonardo.AI permet aux utilisateurs de générer des images à partir de descriptions textuelles dans divers styles, tels que des rendus 3D ou des illustrations.

Contrairement à l’outil d’IA de génération d’images basé sur Stable Diffusion déjà présent dans Canva, le Dream Lab offre plusieurs améliorations notables. Il semble notamment plus performant pour créer des images photographiques et des scènes avec plusieurs sujets. De plus, Dream Lab intègre une fonctionnalité similaire à l’outil Reference Image de Photoshop, permettant d’utiliser une image existante comme guide pour mieux contrôler la génération d’images.

Des améliorations dans les autres outils d’IA de Canva

En plus du Dream Lab, Canva a aussi mis à jour son ensemble d’outils « Magic ». Parmi les améliorations notables, on trouve :

Magic Write, l’outil de génération de texte de Canva, bénéficie maintenant d’une meilleure précision et de commandes d’auto-complétion en un clic pour simplifier la rédaction de contenu.

Les tableaux blancs permettent désormais de résumer automatiquement les discussions collaboratives grâce à l’IA, tout en ajoutant des stickers interactifs en temps réel pour favoriser la communication entre les équipes.

Des fonctionnalités avancées pour l’édition vidéo ont également été ajoutées, avec des outils automatiques de génération de sous-titres et de nouveaux effets d’animation.

Interactivité accrue et nouvelles ressources pour les créateurs

Pour améliorer les présentations interactives, Canva permet désormais aux utilisateurs d’ajouter des graphes et des tableaux interactifs, facilitant la visualisation des données complexes. De plus, la bibliothèque de Canva s’est enrichie de nouveaux contenus multimédias, incluant de la musique libre de droits et des vidéos cinématiques grâce à un partenariat avec la plateforme Artlist.

Avec l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités et de ses outils IA en constante évolution, Canva a annoncé une augmentation des prix d’abonnement pour certains clients professionnels. Cette hausse est justifiée par Canva comme une réponse à l’expansion de ses outils et à la valeur ajoutée par les fonctionnalités génératives.

L’acquisition de Leonardo.AI et l’intégration de Dream Lab font probablement partie de cet investissement. Toutefois, certains utilisateurs pourraient se sentir déçus de voir ces coûts augmenter pour des améliorations qui, bien que notables, restent pour l’instant incrémentales plutôt que révolutionnaires.

Des coûts d’abonnement en hausse

Canva continue de solidifier sa place dans l’espace de la création visuelle grâce à ces nouvelles avancées basées sur l’IA, notamment avec Dream Lab, qui offre plus de flexibilité et de contrôle aux créateurs. Les outils de génération d’images, de texte et de vidéo sont désormais plus puissants, permettant aux utilisateurs de produire des contenus plus dynamiques et interactifs.

Cependant, il reste à voir si cette montée en gamme sera bien accueillie par tous les utilisateurs, en particulier ceux qui devront payer davantage pour ces fonctionnalités améliorées.