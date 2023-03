Tout le monde peut utiliser Bing alimenté par l’IA basé sur GPT-4 !

Microsoft a annoncé pour la première fois son nouveau Bing alimenté par l’IA le mois dernier et a ouvert une liste d’attente le même jour . L’entreprise a progressivement ouvert la liste d’attente, tout en limitant le nombre de questions que vous pouvez poser par session et par jour. Ces restrictions ont été mises en place pour éviter que le chatbot n’adopte un comportement “désordonné”.

