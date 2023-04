Expedia teste ChatGPT pour aider les utilisateurs à planifier leurs voyages

Si l’on a l’impression que l’IA est en train de conquérir le monde, c’est parce que cela devient une réalité. ChatGPT d’OpenAI a fait des vagues ces derniers mois, et de plus en plus d’applications semblent intégrer l’IA d’une manière ou d’une autre.

La société de réservation de voyages en ligne Expedia ajoute une nouvelle fonctionnalité intéressante à son application mobile qui s’appuie sur ChatGPT pour vous aider à planifier vos prochaines vacances à l’aide d’une simple ligne de commande.

Plus besoin de lire de longs guides de voyage et de regarder des vidéos d’influenceurs pour obtenir des réponses à vos questions essentielles. L’initiative d’Expedia n’est pas sans précédent, même si elle semble être une première dans le secteur. Il y a quelques semaines, Microsoft a présenté la nouvelle expérience de recherche améliorée de Bing, alimentée par le modèle de langage GPT d’OpenAI, et l’une des démonstrations les plus impressionnantes l’a vu planifier un itinéraire de voyage complet en quelques secondes.

Avec le déploiement d’API et de plugins pour les clients commerciaux, ce n’était qu’une question de temps avant que ChatGPT d’OpenAI ne soit commercialisé pour le segment des voyages et du tourisme. Kayak, le concurrent d’Expedia, dispose également d’un plugin ChatGPT, au cas où vous souhaiteriez l’utiliser à la place. D’autres applications professionnelles ont également intégré ChatGPT, notamment Zoom, Slack, Grammarly, Snapchat, OpenTable et Klarna.

Expedia est l’un de ces clients bien connus ; elle indique que les utilisateurs peuvent « entamer une conversation ouverte » pour en savoir plus sur les lieux célèbres, les itinéraires, les recommandations d’hôtels et bien plus encore, en vue de leur prochain voyage. La fonction de planification de voyage alimentée par l’IA est actuellement en phase de test bêta, mais si vous ne pouvez pas participer au programme de test bêta, Expedia a lancé son propre plug-in ChatGPT auquel vous pouvez accéder pour accomplir les mêmes tâches que l’application.

La fonction conversationnelle alimentée par ChatGPT dans l’application mobile d’Expedia permettra également aux utilisateurs de vérifier plus facilement les remises et récompenses exclusives aux membres. Mais n’oubliez pas que le système en est encore à sa phase bêta et que ChatGPT a ses propres problèmes inhérents d’inexactitudes factuelles et de limitations de l’ensemble des données, de sorte que vous voudrez peut-être vérifier les informations avant de faire vos valises.

Encore quelques interrogations

Expedia est bien conscient de ces problèmes et prévient que « bien que de nombreuses mesures aient été prises pour limiter les résultats inexacts et les réponses inappropriées, il peut arriver que l’expérience ne fonctionne pas exactement comme prévu ».

En d’autres termes, utilisez la fonction ChatGPT d’Expedia comme point de départ, puis vérifiez-la séparément.