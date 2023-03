OpenAI ajoute la prise en charge des plugins à ChatGPT

OpenAI a apporté à ChatGPT l’une de ses plus importantes améliorations, qui transforme l’IA bavarde en une plateforme Internet connectée et polyvalente. L’entreprise soutenue par Microsoft a lancé des plugins pour ChatGPT, qui permettent à l’IA d’extraire des informations pertinentes — et surtout actualisées — d’Internet.

En effet, ChatGPT d’OpenAI est désormais compatible avec les plugins, ce qui lui permet d’accéder au Web, d’interpréter le code et d’extraire des données de bases de connaissances personnalisées. Jusqu’à présent, ChatGPT a évité de commenter les événements récents, car l’ensemble des données d’entraînement ne remonte qu’à 2021. Grâce à des plugins, ChatGPT peut désormais extraire des informations de bases de données hébergées sur le Web.

OpenAI a récemment publié GPT-4, son dernier modèle d’IA, qui a atteint des performances de niveau humain sur divers bancs d’essai professionnels et académiques.

We are adding support for plugins to ChatGPT—extensions which integrate it with third-party services or allow it to access up-to-date information. We’re starting small to study real-world use, impact, and safety and alignment challenges: https://t.co/A9epaBBBzx pic.twitter.com/KS5jcFoNhf —OpenAI (@OpenAI) March 23, 2023

OpenAI reconnaît que « les plugins pourraient accroître les problèmes de sécurité en prenant des mesures nuisibles ou involontaires, en augmentant les capacités des mauvais acteurs qui frauderaient, tromperaient ou abuseraient d’autres personnes ». Toutefois, l’entreprise assure qu’elle a mis en place des mesures de protection pour atténuer les facteurs de risque.

Les plugins pour ChatGPT

Les développeurs de plugins inscrits sur la liste d’attente d’OpenAI ChatGPT peuvent utiliser la documentation de l’entreprise pour créer un plugin pour ChatGPT. Ces plugins seront ensuite affichés dans l’invite montrée au modèle de langage, avec des instructions sur la façon d’utiliser chacun d’entre eux.

Actuellement, des plugins ont déjà été développés par des entreprises telles que Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram et Zapier.

Plugins de navigation et d’interprétation de code

Les plugins de navigation et d’interprétation de code d’OpenAI améliorent la base de connaissances et les capacités de ChatGPT, lui permettant d’accéder à des informations actualisées et précises sur Internet, d’utiliser Python et de gérer les chargements et les téléchargements dans un environnement sûr, en bac à sable.

Les plugins peuvent également permettre à ChatGPT d’effectuer des actions limitées au nom des utilisateurs. D’après les premières études menées auprès des utilisateurs, l’interpréteur de code est utile pour des tâches telles que la résolution de problèmes mathématiques, l’analyse de données, la visualisation et la conversion de formats de fichiers.

Plugin de récupération

ChatGPT peut accéder à des sources de données personnelles ou organisationnelles telles que des fichiers, des notes, des e-mails ou de la documentation publique grâce au plugin de recherche open source d’OpenAI. Grâce au langage naturel, les utilisateurs peuvent obtenir les extraits de documents les plus pertinents à partir de leurs sources de données.

La solution est auto-hébergée, ce qui permet aux développeurs de déployer leur propre version et de l’enregistrer auprès de ChatGPT. Les embeddings d’OpenAI sont utilisés, prenant en charge plusieurs bases de données vectorielles pour indexer et rechercher des documents.

Plugins tiers

Les plugins tiers contiennent un fichier manifeste qui décrit les capacités du plugin et la documentation utilisateur dans un format lisible par la machine. Cela permet à ChatGPT de se connecter à des applications externes et d’utiliser des API définies par les développeurs, ce qui étend ses capacités et lui permet d’effectuer diverses tâches.

ChatGPT peut désormais récupérer des informations en temps réel telles que les résultats sportifs ou les gros titres, accéder à des données de base de connaissances telles que des notes personnelles ou des documents d’entreprise, et effectuer des actions pour les utilisateurs telles que la réservation de vols ou la commande de nourriture.

Disponibilité

OpenAI a annoncé qu’elle commencerait à offrir l’accès à l’alpha du plugin aux utilisateurs et aux développeurs figurant sur sa liste d’attente. La société prévoit également de donner la priorité à un groupe sélectionné d’utilisateurs et de développeurs de ChatGPT Plus dans un premier temps, avec l’intention d’étendre l’accès à une plus grande échelle à l’avenir.

