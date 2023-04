Facebook Messenger ajoute des jeux multijoueurs aux appels vidéo

Facebook mise beaucoup sur le jeu, mais pour l’instant, il n’est même pas proche de YouTube et de Twitch en ce qui concerne ce type de divertissement. Facebook Gaming a annoncé que vous pouvez désormais jouer à vos jeux préférés tout en participant à des appels vidéo par Messenger.

Selon l’entreprise, ce nouvel ajout à Messenger vous permet de jouer sans effort à des jeux avec vos proches tout en participant à un appel vidéo, ce qui crée une connexion plus significative en vous permettant d’interagir à la fois par le jeu et la conversation.

À l’heure actuelle, 14 jeux gratuits sont disponibles pour les appels vidéo Messenger, accessibles sur iOS, Android et le Web sans aucune installation. La collection de jeux se compose d’un mélange de jeux innovants tels que Card Wars de Bombay Play et Exploding Kittens de Coatsink. Elle comprend également des jeux bien connus comme Mini Golf FRVR de FRVR et Words With Friends de Zynga. Le nombre de joueurs pouvant participer à chaque jeu varie, mais la plupart d’entre eux peuvent être appréciés avec un minimum de deux joueurs.

Le bon côté des choses, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce soit.

Pour jouer aux jeux, il suffit d’initier un appel vidéo sur Messenger, de cliquer sur le bouton du mode groupe situé au centre, puis de sélectionner l’icône « Jouer » et de parcourir la bibliothèque de jeux. Une fois que vous avez choisi un jeu, gardez à l’esprit que vous devrez peut-être accepter certaines autorisations du jeu que vous avez choisi avant de pouvoir y jouer. Acceptez tout si vous voulez jouer, ou refusez et ne jouez pas. Enfin, si vous envisagez d’utiliser la nouvelle fonctionnalité sur le Web, Facebook indique que vous obtiendrez la meilleure expérience avec un navigateur Chrome.

Disponibilité

La nouvelle fonction de jeu est disponible dès maintenant dans les appels vidéo Messenger sur iOS, Android et le Web. En outre, la société a annoncé qu’elle continuerait à développer la plateforme en introduisant des jeux gratuits supplémentaires tout au long de l’année.

Lors de l’annonce de la fonctionnalité, Facebook Gaming a déclaré :