L’iPhone 17 Pro pourrait enfin cacher le capteur Face ID

Nous salivons depuis longtemps à l’idée que la technologie de la caméra sous l’écran pourrait nous débarrasser des encoches et des poinçons qui nous horripilent. Si nous avons déjà vu Samsung opter pour une telle approche, Apple ne cache pas sa volonté de « faire mieux » plutôt que d’être le premier, c’est pourquoi elle ne s’est pas précipitée pour mettre en œuvre cette technologie.

Avec l’iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple a jugé bon de redessiner la disgracieuse encoche de l’iPhone avec une « Dynamic Island » alimentée par un logiciel qui enveloppe intelligemment un capteur de caméra clairement visible avec un centre de contrôle interactif. La Dynamic Island est un bon compromis par rapport à l’encoche, mais Apple préférerait sans doute se débarrasser complètement de ces imperfections. Il semblerait qu’elle ait prévu de le faire, mais d’après les dernières rumeurs, il se pourrait que nous devions attendre plus longtemps qu’initialement prévu.

Il est incroyable de penser que nous réfléchissons déjà aux caractéristiques de l’iPhone 17 avant même d’avoir eu l’occasion de voir ce qui se profile à l’horizon 2023. Pourtant, l’analyste industriel Ross Young rapporte les évolutions de la chaîne d’approvisionnement, et a publié une feuille de route qui présente les projections de la société concernant les évolutions de l’écran d’Apple.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Outre le fait que l’écran OLED 120 Hz « ProMotion » d’Apple devrait équiper tous les modèles d’iPhone 17, le graphique suggère que le design en « pilule » avec Dynamic Island sera présent dans les modèles Pro jusqu’à l’iPhone 17.

Avec la gamme de modèles 17, Apple dissimulera enfin ses capteurs Face ID sous l’écran.

Il faudra attendre 2027…

Nous devrons apparemment encore nous contenter d’un trou visible pour la caméra frontale jusqu’à l’iPhone 19 de 2027, date à laquelle Apple devrait enfin introduire des capteurs sous l’écran pour tous ses modules de caméra, tant pour les iPhone Pro que les modèles « standard ».

Ce nouveau calendrier suggère un retard d’un an par rapport aux plans initiaux d’Apple. Apparemment, Apple prendra plus de temps pour perfectionner la technologie et s’assurer qu’elle répond aux normes élevées de l’entreprise, et l’industrie ne manquera pas de souligner à quel point elle est en retard. Toutefois, comme nous l’avons vu avec d’autres innovations pour lesquelles Apple a pris du retard, l’attrait de l’iPhone pour le grand public ne sera pas affecté de manière significative si le produit résultant est meilleur que tout ce qui l’a précédé.